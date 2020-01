Furulund har ikke bomanlegg og begrunnelsen er oppsiktsvekkende. Sporveien mener Vækerøveien er statlig. Det er helt feil.

FURULUND: En av Akerspostens lesere stilte spørsmålet til Sporveien hvorfor det ikke kommer bomanlegg for gående og kjørende på Furulund og peker på at de store krysningspunktene på Lilleaker og Hoff er sikret med bomanlegg. Daglig kjører biler mot rødt lys over skinnene som er betjent av et gammelt lysanlegg hevder leseren. Flere veier med stor trafikk leder inn mot krysningen av skinnene, Vækerøveien, Bestumveien krysser på nedsiden og Furulundsveien på andre siden.

OVERSIKT: Bildet viser Vækerøveien med flere tilstøtende veier ved trikkeovergangen. Google Maps

Oppsiktsvekkende

Svaret fra Sporveien ved Eierskap og vedlikeholdssjef Ole J. Stavheim, som kommer på mail er oppsiktsvekkende:

Jeg har vært i kontakt med vår operatør Trikken som har sikkerhetsansvaret for trikketraseen. Der svarer at årsaken til at Vækerøveien ikke sikres er at dette er statlig vei og vegholder (Statens vegvesen) har sagt nei til bommer her. Planovergangene på Lilleaker og Hoff er kommunale veier (Bymiljøetaten).

Ny vurdering?

Akersposten er kjent med at Vækerøveien ble kommunal vei 1. januar i 2010, altså for ti år siden. En sjekk på vegdata.no og en henvendelse til Statens Vegvesen bekrefter at dette fortsatt er gjeldende. For tre dager siden stilte Akersposten følgende spørsmål til Sporveien: I lys av at Vækerøveien er kommunal vei, vil da Sporveien vurdere bomanlegg på Furulund, da Statens vegvesens innsigelse ikke har hatt gyldighet på ti år. Akersposten venter fremdeles på svar.

Et annet opplagt spørsmål er naturligvis hvordan Sporveien kan ha unngått å få med seg at Vækerøveien er kommunal i løpet av ti år.

