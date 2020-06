Vurderer å stoppe planen hvis krav ikke blir innfridd

Plan- og bygningsetaten har flere innsigelser mot JM Norges planer for boligutvikling i Aslakveien 14 på Røa.

RØA: I april skrev Akersposten om JM Norges planer for å utvikle industriområdet i Aslakveien til boligformål, i forbindelse med bestilling av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten. Det er den siste delen av industriområdet i Aslakveien, nord for de nye OBOS-blokkene.

Utbygger

Ansvarlig søker for JM Norge er Spor Arkitekter som har kommet med denne kunngjøringen:

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Aslakveien 14 i Oslo JM Norge ønsker å omregulere Aslakveien 14 fra industri til boligformål. Det tas sikte på å oppføre leilighetsbygg i 4-9 etasjer med anslagsvis 240 boliger. Innpassing av barnehage samt innslag av lokaler for næring og lokale behov vil bli vurdert. Mot Mærradalen vil det bli avsatt en buffersone mellom ny bebyggelse og naturområdene. Aslakveien med fortau skal beholdes som i dag, men det skal vurderes endret utforming av kryss med Ostadalsveien. Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Spor Arkitekter v/ Amund Vik, Postboks 5173 Majorstuen, 0302 Oslo, e-post: spor@spor.no, innen 10.08.2020 Har du spørsmål, kan du ta kontakt med JM Norge v/ Ellen Kathrine Fagerslett, tel: 990 22 706, e-post: ellen.fagerslett@jm.no

MOT MÆRRADALEN: Dette er ett av to forslag til utvikling av tomten, med blant annet et ni etasjers bygg mot Mærradalen. For høyt mner Plan- og bygningsetaten. Illustrasjon: JM Norge

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten skriver før oppstartsmøtet:

Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for 240 boliger på en industritomt ved Mærradalen.Plan-og bygningsetaten er åpne foren transformasjon av eiendommen, men mener at utnyttelsen må reduseres, og at ny bebyggelse må ta hensyn til eksisterende kvaliteter og nabobebyggelse. Naturverdier i Mærradalen gir føringer for planforslaget. Dersom Plan-ogbygningsetatens vurdering og anbefaling ikke blir fulgt opp som førende for planarbeidet,vil vi vurdere å stoppe planinitiativet etter oppstartsmøtet, jfr. § 12-8 i pbl.

Etaten mener at planområdet må utvides til å omfatte hele Aslakveien med kryssene i Ostadalsveien og Porfyrveien. Aslakveien er opparbeidet med ensidig fortau på vestsiden. PBE mener, som Bymiljøetaten, at det må sees på en oppstramming og regulering for utbedring av kryssene i planområdet. Aslakveien innlemmes i planområdet for å sikre en hensiktsmessig regulert vei til og forbi planområdet, hvor blant annet trygg skolevei sikres. Stripen i øst regulert til naturvernområde utelates fra planområdet.

Konkluderer

Etaten konkluderer med at JM Norges planinitiativ ikke er i tråd med Oslo kommunes byutviklingsstrategi. Utnyttelse og høyder som er skissert er for omfattende og må tilpasses omkringliggende bebyggelse, terreng og landskap. Plassering av bygg må tilpasses terrenget.

Det legges stor vekt på Mærradalens nærhet og at bebyggelse må trekkes lenger vekk fra Mærradalen med lavere bebyggelse. Etaten anbefaler at det asfalterte områder mot Mærradalen restaureres og at eksisterende regulering til parkformål blir gjennomført. Utbygger blir bedt om å utrede behov for å sikre reguleringsformål og areal til lokaler for kultur og aktivitet. Art musikalskole, som mange barn og unge nyter godt av, holder i dag til på området.

Barnehage må innpasses i planforslaget.

Du finner mer om saken ved å følge denne linken.

