– Ungdomskulturen er mer brutal, og vold virker som en mer brukt løsning, sa statsminister Erna Solberg.

OSLO: Salen i Furuset Forum var fylt til randen torsdag kveld da Groruddalstinget satte søkelyset på ungdomskriminaliteten i byen. På første rad satt statsministeren sammen med blant andre Jan Bøhler (Ap), James Stove-Lorentzen (H), Mikael Ali (40) og Shahid Rasool (55).

Statsministeren påpekte at årsaksbildet naturligvis er sammensatt, og at det ikke kan være sånn at gutta med gullenke er de største idolene.

– Sats på forebygging

James Stove-Lorentzen sitter i Helse- og sosialutvalget i bystyret, og har engasjert seg i tematikken over tid. Han beskriver at ungdomskriminalitet og vold er en stor bekymring. Han har stor interesse for de utfordringer som ungdommen står overfor, og påpeker at dette ikke alene er et Oslo øst-problem. Bydel Vestre Aker har styrket ressursene innenfor rusfeltet betraktelig, for å imøtekomme utviklingen. Det er kjent at vestkantungdom røyker mer hasj, men har mindre risiko for å vikle seg inn i narkotikakriminalitet.

– Det viktigste vi kan gjøre, er å satse på forebygging. Lykkes vi med det, kan vi redusere rekrutteringen til rus og kriminelle miljøer, sier Stove-Lorentzen.

– Groruddalstinget er en upolitisk plattform for folk flest, og det er fint å se statsministeren på folkemøte. Stor takk til Jan Bøhler som er Groruddalstinget initiativtaker. Han kjenner «dalen» og ungdommen, og han er en viktig mann å lytte til. Panelet bestod av ungdom og tidligere straffedømte, voksne folk som har lagt vold og rus bak seg og nå ønsker å hjelpe andre, sier Høyre-politikeren, som er partiets fraksjonsleder i Helse- og sosialutvalget.

Avhengigheten som styrer

Ap-politiker Jan Bøhler opplyste den fullsatte salen om at barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo nesten er tredoblet i løpet av de siste fire årene. Statistikken kan også tyde på at respekten for politiet er synkende.

– Fra 2017 til 2019 var det en firedobling i antall trusler og angrep mot politiet. Vi har mange flotte ungdommer, men dette er alvor, orienterte Bøhler.

På scenen foran statsministeren snakker Michel Mateos om avhengigheten som styrer, og «faenskapet som er der ute og stjeler unga våre: Narkotika». Men rusavhengighet handler nødvendigvis ikke bare om stoffmisbruk. Det handler også om rusen ved slåssing, makt og tilhørighet.

– Å være tilknyttet en gjeng er også en slags rus, sier Mateos.

Fra første rad fikk statsminister Solberg den første halvtimen lytte til dem som møter disse utfordringene hver dag, og kjenner dem på kroppen.

– Ingen ungdommer drømmer om å bli kriminelle. De formes av utfordringer, konflikter og vanskeligheter de møter i livene sine, sa ungdomsarbeider Nadir Eledrissi.

Tilgang på narkotika og rekruttering utført av eldre ungdommer er et stort problem. Men det er også mangel på gode rollemodeller, manglende fritidstilbud, og ikke minst mangel på arbeid.

Frankeh Yaya Colley.

Om å ta ansvar

– Det handler rett og slett om det gamle ordtaket «man trenger en landsby for å oppdra et barn», meddelte fengselsbetjent Frankeh YaYa Colley.

Han er engasjert i foreldrerollen og påpekte også denne gang, som under folkemøtet Akersposten arrangerte på Persbråten i fjor vinter, at ungdom trenger voksenpersoner som tar ansvar, også for andres barn. Samtidig som kommune, bydel og regjeringen legger til rette for at foresatte får den oppfølgingen de trenger.

Colley er også kursholder for Sterk&Klar, og med sin erfaring innen kriminalomsorgen, spesielt som kontaktbetjent for unge domfelte med minoritetsbakgrunn, er han er ressurs for unge med atferdsproblematikk, og enslige mindreårige flykninger.

På 1990-tallet var Shahid Rasool omtalt som «Norges farligste mann». Han fulgte på med sine beretninger et å komme seg ut av jerngrepet til kriminaliteten og en farbar vei etter soning.

Virkemidler

Barne- og ungdomskriminaliteten har økt kraftig i Oslo. Nå vurderer regjeringen å innføre oppholdsforbud for gjengkriminelle.

Gjennom debatten ble statsministeren utfordret på flere punkter, blant annet mangelen på konsekvenser for unge kriminelle gjengangere, den kommende rusreformen, og hvorvidt man kan gi politiet større hjemmel til å vise bort de nevnte gjengangerne. Statsministeren snakket om at regjeringen ønsker å gi politiet nye virkemidler mot gjengkriminelle.

– Formålet er å gi politiet en mulighet til å kunne bortvise ungdom fra områder, slik at de kan forebygge og for eksempel hindre at det oppstår slåsskamper, sa Solberg.

– Men dette er et virkemiddel, ikke en løsning på hovedproblemene, la hun til.

Shahid Rasool og Mikael Ali.

Diffust?

Både Ali og Rasool syns forslaget er noe diffust, og mener dette er å flytte et problem fra et sted til et annet.

– Men hvis hensikten er å splitte gjengene, kan det være et virkemiddel for å få ned konfliktnivået der og da, men utfordringene kan ikke løses ved å innføre et oppholdsforbud. Hvordan skal det praktisk gjennomføres? Og hvor skal de gjøre av seg? spør de.

– Vi hadde også ønsket en mer konkret debatt om et exit-program, sier de. – Da erfaringen er at det blir mye prat og lite handling.

– Det er en illusjon at det er fett å leve er gangsterliv! Sier Tomas Myra fra Nettverk UNG i Oslo Røde Kors

– Det er vold, dop og frykt, samtykker Mikael Ali og Shahid Rasool.

I dag jobber de for å holde barn og ungdom borte fra kriminalitet. Alle har endret livet sitt og jobber på hver sin måte for å påvirke barn og unge til å ta gode valg. De er samstemte om at i dag er de som kommer inn i de belastede miljøene langt yngre enn i deres tid.

Tomas Myra

Det som funker

– Å leve et A4-liv er ikke sexy, men det er det som funker. Og der må vi voksne være gode rollemodeller, fortsetter Myra.

Han har selv vært gategutt og mener vi må styrke det oppsøkende gatenære arbeidet med profesjonelle voksne som har tid til å gå i dialog med ungdommene. Folk som kan finne ut av hvilke behov de har, og som kan sette de i kontakt med riktige instanser.

Myra erfarer at det å jobbe med ungdom som er tungt inne i kriminalitet er svært tidkrevende. Han følger opp unge under soning og etter løslatelse. Dette er unge som trenger hjelp til å klare å endre retning i livet sitt. Siden oppstart høsten 2015 har de fulgt opp over 100 ungdommer og i dag jobber Nettverk UNG med om lag 25 unge.

– Vi må tåle at ungdommene våre tryner på veien og ikke gi dem opp selv om planen ikke virker slik den skal. De fleste trenger opptil 3-5 forsøk for å klare det, sier han.

Avslutningsvis påpeker Myra behovet for Exit-programmer som er tilpasset de lokale forholdene, i samarbeid med ideelle aktører.

