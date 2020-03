– Voksne skal også ha et vern mot vold og overgrep

– Du har rett til å være trygg, sier avdelingsdirektør i Bydel Ullern, Bente Otto. Bydelen er, sammen med Stovner, med i et pilotprosjekt kalt TryggEst-telefonen. Det er et tilbud til voksne over 18 år.

Publisert: 07.03.2020 kl 08:50

BYDEL ULLERN: – I disse dager legger vi ut brosjyren «Du har rett til å være trygg», sier Trude Flåten Prangerød, prosjektleder for pilotprosjektet. I Oslo er det bare de to bydelene som er med i pilotprosjektet.

– Hvor deles brosjyrene ut?



– Alle legekontorene i bydelene, NAV, Skøyen aktivitetssenter og Ullern kultursenter, for å nevne noe, sier Gunhild Bilben, som svarer deg når du ringer TryggEst i Bydel Ullern.

Brosjyrene finnes på engelsk, polsk og arabisk i tillegg på norsk.

– Og nummeret er?



– 950 71 048 mellom klokken 09.00 og 15.00, sier Bilben.

– Hvis en trenger hjelp utenom kontortid?



– Er det snakk om alvorlige overgrep, er det 112 til politiet eller ring legevakten, sier Otto.

Nytt hjelpetilbud

Alle har rett til å være trygg på at ingen gjør deg vondt eller skader deg.

– TryggEst-telefonen er et lavterskeltilbud, slik at vi i bydelen kan hjelpe dem som trenger beskyttelse, sier Otto.

Fysiske og seksuelle overgrep skrives det en del om. Det er relativt taust når det gjelder annen type overgrep, slik som for eksempel økonomiske overgrep, omsorgssvikt av eldre eller at noen blir truet, gjør andre utrygg eller utsetter medmennesker for psykisk overgrep.

Port inn til bydelen

– TryggEst-telefonen er en port inn til bydelen, sier Flåten Prangerød og oppfordrer folk å ta kontakt med bydelen, slik at de som trenger hjelp får det.

– Vi snakker her om voksenvern, forsetter Flåten Prangerød og oppfordrer folk til å melde fra når en har mistenke om at overgrep finner sted.

– Kan man være anonym?



– Ja, så absolutt.

– Hvis en har besøk av hjemmetjenesten, kan en melde fra til dem også?



– Selvsagt kan en det, sier Flåten Prangerød og legger til at de ansatte i bydelen blir kurset med hensyn til de utfordringer mennesker som opplever overgrep, strever med.



De aller fleste mennesker er gode og trygge – mennesker du kan stole på. Dessverre finnes det mennesker som begår overgrep.

Stand på CC Vest

I arbeidet med å gjøre tilbudet om TryggEst-telefonen kjent, blir det stand ved CC Vest 17. april mellom klokken 12.00 og 14.00.

Det kan være vanskelig å avdekke vold og overgrep overfor sårbare voksne – særlig når det er snakk om økonomisk overgrep eller omsorgssvikt.

Voksne kan bli lurt til å gi bort penger eller en blir bedt om å gi et lån – penger en vet aldri blir tilbakebetalt. Det kan være snakk om å lure deg til å betale regninger for en. Det er en kjent sak at voksne barn kan tyrannisere foreldre og begår økonomiske overgrep.



Nett-overgrep skrives det en del om. Særlig når det gjelder yngre mennesker. Nettovergrep kan skje alle. Det finner sted når noen truer andre mennesker – uansett alder – via Internett eller mobiltelefon. Her kan en så absolutt bli truet eller tvunget til å foreta seg noe en ikke ønsker. Når det gjelder voksne, dreier det seg ofte om økonomiske overgrep.

Overgrep har mange fasonger

Brosjyren tar også for seg omsorgssvikt og psykiske overgrep. Dette er områder hvor det kan være svært vanskelig å oppdage at det som foregår, ikke er akseptabelt.

– Vold og overgrep er aldri greit, uansett i hvilken form det utøves, sier Otto, som oppfordrer de som trenger bistand tar kontakt med TryggEst-teamet. Det er opprettet for at innbyggerne skal være trygge der en bor.



Vedkommende som varsler behøver ikke å være sikker på at det har foregått noe ulovlig. Det viktige er at en forteller om hendelser, slik at vedkommende kan få hjelp – hvis det er nødvendig.

– Vi ønsker å ivareta alle som utsettes for vold og overgrep. Det er derfor vi har igangsatt dette lavterskeltilbudet, sier Otto, som forsikrer at dette lavterskeltilbudet fortsetter etter at pilotprosjektet er over i slutten av dette året.

Omsorgssvikt kommer i mange former. Det samme gjelder trussel og det er svært individuelt hva som oppleves som trussel.

– Vi ønsker at alle innbyggere i vår bydel skal føle seg trygge hjemme, sier Bente Otto, avdelingsdirektør for helse og mestring i Bydel Ullern.

– Hvis ikke, kontakt oss. Vi er til for å hjelpe.

Fakta Steder du kan få hjelp:



TryggEst – 950 71 048 www.tryggEst.no Fastlegene Legevakten Krisesentre Voldtektsmottak SIMSO – sentre mot incest og seksuelle overgrep Dixi – ressurssenter mot voldtekt Mental Helses hjelpetelefon – 116 123

Følg Akersposten på Facebook