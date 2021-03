Visste du at du kan ta påskehandelen på CC Vest?

Senteret må holde stengt frem til 9. april, men blant annet MENY, Mester Grønn, Vitusapotek og Vinmonopolet holder fortsatt åpent som normalt. Mange av de andre butikkene som må holde stengt, tilbyr klikk, ring, mail & hent, hvilket betyr at du som kunde trygt kan handle og hente dine varer på CC Vest.

Publisert: 25.03.2021 kl 13:19

Klikk, ring, mail & hent er enkelt å bruke, og du finner all informasjon du trenger her.



Husk også at frisør, optiker, kiropraktor, hudpleie, tannlege og andre behandlingssteder også holder åpent.

Ellers tilbyr flere av senterets serveringssteder fantastisk take-away. Hva med å nyte en herlig påskelunsj eller middag ute i solen eller hjemme med en venn. Her kan du se meny og kontaktinfo.

En stor takk

CC Vest er nå mer enn noen gang avhengig av deg som lokal kunde.

Camilla, som jobber som daglig leder på Soup Store, innrømmer at tiden de er inne i er tøff, men at de gjør alt de kan for at de skal kunne ønske sine faste og nye kunder velkommen tilbake i butikken.

Camilla, dagligleder på Soup Store.

– Det flere trolig ikke er like klar over, er at butikkene på CC Vest består av mange små og lokale butikker, drevet i gründerens ånd. Disse butikkene er derfor helt avhengige av deg som kunde, sier senterleder Celine Waldjac.

CC Vest ønsker å takke alle kunder for støtten de utviser, ved å handle lokalt.

Mens butikkene blir tvunget til å holdes stengt, oppfordrer CC Vest kundene til å vise sin støtte ved å benytte seg av klikk, ring, mail & hent, ta med seg et bedre måltid fra senteret serveringsteder og til å opprettholde den lokale handelen.

– Vi ser gledelig frem til å åpne dørene til alle våre butikker igjen. Sammen med våre dyktige medarbeidere skal vi fortsette vårt arbeid i å skape en trygg og hyggelig handel for alle våre kunder. I mellomtiden ønsker vi alle våre kunder en god påske, sier senterleder Celine Waldjac.

Senteret oppfordrer alle til å planlegge handleturen godt, unngå å ta med hele familien - og vise omtanke for hverandre gjennom å holde avstand, bruke munnbind og sprite hendene ofte.

Her finner du mer informasjon