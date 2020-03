«Viruset som forandrer verden»

"Helsekrise og finanskrise. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi forestilt meg denne brå og meget dramatiske overgangen."

Publisert: 14.03.2020 kl 11:20

Rett før 2019 var historie, skrev jeg en kommentar i Akersposten. Vi sto på terskelen til et nytt år. Ja, ikke bare det – vi skulle inn i et nytt tiår. Jeg skrev at: «Det skal bli spennende å se hva som vil gjøre 20-tallet forskjellig fra det tiåret vi nå er i ferd med å forlate».



Jeg hadde ikke i min villeste fantasi forestilt meg denne brå og meget dramatiske overgangen.

Verden må hanskes med to galopperende hester.

Dette er først og fremst et helsespørsmål. Alle må gjøre en dugnadsinnsats for å beskytte de aller svakeste i samfunnet. Det handler om livet for de mest utsatte. For resten er det snakk om å ta ansvar for sine medmennesker. For å klare det, må vi i fellesskap sørge for at helsevesenet kan fungere på best mulig måte, slik at de som virkelig trenger behandling, faktisk får det.

Vi er inne i en helsekrise. Et virus vi ikke kan beskytte oss mot på normal måte, spredde seg meget hurtig fra land til land. Nå tas helt utradisjonelle metoder i bruk for å stanse spredningen. Land etter land stenger og stopper normal aktivitet. Innreiseforbud og karantene er blant virkemidlene som er tatt i bruk. Skoler og barnehager stenges. Arbeidstakere blir permittert. Konkurser kan bli resultatet. Usikkerhet sprer seg i befolkningen.

Situasjonen er problematisk for dem som berøres. For at den enkelte familie skal få hjemmesituasjonen til å gå rundt, kan en ikke se bort fra at mange foreldre blir nødt til å ta ut ferie for å få det til å fungere på hjemmeplan. Normalt er det besteforeldregenerasjonen som er hjelpemannskap for barn og barnebarn, men denne gangen går ikke det. Det hjelpemiddelet kan ikke brukes i dagens situasjon.

Vi ser hvordan arbeidslivet og økonomien påvirkes i en grad vi ikke har kunnet forestille oss. Også her skjer det i et rasende tempo. Frykten sprer seg – både for selve sykdommen som det ikke finnes vaksine mot, men angsten får børsene over hele verden til å stupe.

Ingen finanskrise er lik. Det som nå skjer, kan ikke sammenlignes med det vi opplevde i 2008. Årsakene er forskjellige, derfor må myndighetene bruke andre virkemidler enn tidligere. Kjøpe, kjøpe – holde hjulene i gang, kan ikke brukes nå.

Vi er inne i en situasjon vi ikke har erfaring med. Helseminister Bent Høie har fått meget vide fullmakter. Han kan på egenhånd stenge ned Norge, beordre deg på jobb, beslaglegge medisin, stoppe eksport og sette næringslivet i gang med å produsere det vi trenger i den kampen vi nå er midt inne i. Kort sagt, i statsråd forrige fredag ble helseministeren Norges mektigste mann. Han kan rett og slett lage sine egne lover. Han har uinnskrenket myndighet fram til 6. april – i første omgang.

Midt i denne vanskelige situasjonen er vi også vitne til noe meget interessant. Vi ser at når mange nok mennesker handler i samme retning, så virker det. Det påvirker verden. Det er blant annet registrert at forurensingen er drastisk redusert. Det har vært skrevet at utrolig mange mennesker ikke vil dø i år – på grunn av sterk reduksjon av forurensingen.

Én ting er sikkert. Hvordan verden kommer til å fungere etter korona har gjort sitt, kommer trolig til å bli forskjellig fra slik verden fungerte før viruset erobret verden.

Bjørg Duve

journalist