– Ville gjort livet enklere for veldig mange hundeeiere

– Jeg pleier å gå tur med hundene i Marka, så et inngjerdet område hvor de kan løpe uten bånd hadde vært et veldig fint alternativ. Det ville jeg brukt, sier Carina Svardal fra Holmenkollen. Det skal opprettes tilsammen 10 inngjerdete hundeområder, og tre av forslagene er i Bydel Vestre Aker.

Publisert: 08.04.2020 kl 11:45

OSLO: Det fins i dag 10 offisielle hundeområder i Oslo, og i vest er det mest kjente Hundejordet vest i Frognerparken. Det er også et hundeområde i Styggedalen, rett innenfor Bogstad gård i Sørkedalen.

Dette er områder hvor hunder kan løpe fritt, men de er ikke inngjerdet, og de passer ikke for alle. Mange har etterspurt inngjerdete hundeområder, som kan være en fordel både for hundeeiere som for eksempel er usikre på om deres hund kan ta en uventet avstikker.

Akersposten skrev senest i mars i 2019 om hundeeier Marianne B. Skou, som ønsket at det skulle opprettes et slikt inngjerdet hundeområde i Oslo vest.



– Vi har jo områder for hunder, for eksempel Hundejordet i Frognerparken, men her er det ikke gjerde. Hunder kan jo ikke lese skilt, og det hender at de løper utenfor området. Det kan for eksempel skremme folk, sa Skou til Akersposten.

– Det gir hunder mulighet til å løpe fritt, også under perioder med båndtvang, sa hun.

Følg Akersposten på Facebook

I Oslo øst

Det har siden 2017 vært et prøveprosjekt med inngjerdet hundeområde i Bydel Søndre Nordstrand, på Hallagerjordet. John Bongard, som er leder for brukergruppen for Hallager hundeluftegård, skryter av tiltaket til Oslo kommunes nettmagasin:

– Det er veldig mange hunder i Oslo, og de trenger et sted å få utløp for sin energi og løpe fritt, uavhengig av båndtvang og uten å være til sjenanse for andre. Byen trenger mange flere slike, sier han og påpeker svakheter med hundeområdene som ikke inngjerdet.



– Spilles det fotball eller grilles pølser i nærheten, er det fort gjort at hundene vil være med på moroa, og det fungerer jo dårlig. Noen er redde for hund eller er allergiske, i tillegg er det større fare for at hundene blir utsatt for ulykker når det ikke er inngjerding, sier Bongard.

Forslag på høring nå

Det er blant grunnene til at Oslo skal få flere inngjerdete hundeområder. Det er nå ute til høring et forslag hvor 23 ulike forslag er kommet inn. Planen er at det skal være 10 slike områder i Oslo.

Tre av disse forslagene som ligger i Bydel Vestre Aker, ingen i Bydel Ullern.

Disse stedene er foreslått:



Mærradalen ved Hovseter skole (i Hovseterdalen)

Grøntområdet nordvest for Voksen kirke (ved siden av Voksenenga nærmiljøhage)

Et område nord for Blåbærskogen barnehage, rett innfor markagrensen på Midtstuen

– Intensjonen er ti nye områder i løpet av de ti neste årene, da blir det en dobling av antall kommunale friområder for hund. Disse kommer i tillegg til en del mer eller mindre offisielle hundeparker som er etablert av bydelene, forteller Jan Olav Nybo, seniorkonsulent i byromsdivisjonen i Bymiljøetaten.

– Tidligere har vi ikke hatt noen politikk for inngjerding av lufteområder på grunn av allemannsretten, men dette er nå i endring. Hallagerjordet har vist seg svært vellykket, og det er blitt veldig populært. Folk kommer langveisfra for å slippe hunden løs der, sier Nybo.

Vanskelig nå

Carina Svardal fra Holmenkollen jobber blant annet som hundelufter, og hun sier til Oslo kommunes magasin at det er vanskelig å få sluppet hundene løs, spesielt i perioden med båndtvang, som vi nå er inne i, fra 1. april til 20. august.

– Jeg pleier å gå tur med hundene i Marka, så et inngjerdet område hvor de kan løpe uten bånd hadde vært et veldig fint alternativ. Det ville jeg brukt, men det er ingen hundeluftegårder i nærheten, sier Svardal.



– Her i Vestre Aker er det mange fine grøntområder hvor mange allerede lufter hundene sine og som kunne egnet seg. Vi trenger ikke så mange fasiliteter, et par benker å sitte på og litt god størrelse på området så hundene kunne få litt fres. Det ville gjort livet enklere for veldig mange hundeeiere, sier hun.

Kom med innspill nå!

Har du innspill til planene om inngjerdete hundeområder? Kanskje har du et eget forslag? Da kan du si din mening innen høringsfristen, som er 19. april 2020.

Alle innspill sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no, og merkes med saksnummer «19/25940 Høring - Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030».



Her kan du lese mer om innspillene til inngjerdete hundeområder i Oslo.



LES OGSÅ: – Oslo vest trenger et inngjerdet område for hunder