Innsender peker på at en bro over t-banen og det å benytte eksisterende veisystem bør utredes videre, med hensyn til ny sykkelvei.

Akersposten publiserer 13. februar et forslag om en alternativ sykkelvei fra Bærum v/broen over Lysakerelven og opp til Røa-krysset. Forslaget er meget godt og fortjener en seriøs gjennomgang fordi her kan listes flere svært gode argumenter for at det bør drøftes som et realistisk alternativ til det pågående sykkelprosjektet som Veivesenet har fått i oppdrag å løse. Veivesenet baler med å få plass til sykkelvei langs Griniveien fra Røa-drysset og ned til broen. Med dagens krav til bredder for alle typer trafikanter er denne oppgaven krevende og ikke minst dyr. Private tomteareal skal eksproprieres.

Forslagstiller mener at det beste vil være å ta i bruk allerede eksisterende veisystem, dvs. Melumveien fra Lysakerelven frem til Harald Løvenskiold vei, for så å svinge opp mot T-bane skinnene, over en ny bro, ned på den kommunale tomten ved Griniveien 10, og så er du på Røa-krysset og kan fortsette nedover Griniveien på sykkelveien der.

Det geniale med forslaget er at det tar i bruk eksisterende gatesystemer. Noe oppgradering er nok nødvendig slik forslagstiller er inne på (fjerne gateparkering, tydelig sykkelvei-merking o.a.). Men det radikale element i forslaget er en bro over T-banen. Da vi flyttet til Røa i Melumveien i 1989 gikk vi over T-banelinjene. Det var en hyggelig og sikker snarvei opp til Røa sentrum. Med dagens trafikkbilde er bro løsningen.

Denne nye sykkeltrasèen er mye billigere, tar mye kortere tid å gjennomføre, vil møte mye mindre motstand og bør derfor utredes som et reelt alternativ til planene som hittil foreligger. Arbeidsgruppen Røa Mobilitet i Røa Vel vil forfølge forslaget. Det samme vil sikkert Oscar Husebye gjøre, leder av Vestre Aker Byutvikling-, miljø-, samferdsel og idrettskomitè. Det er slett ikke for sent å snu, men da ikke for å starte med blanke ark, for her har vi fått et moderne og edruelig alternativ som er gjennomførbart.

Jostein A. Refsnes

Leder arbeidsgruppe Røa Mobilitet i Røa Vel

