Vil totalfrede Lysakervassdraget

LYSAKERVASSDRAGET: Initiativet til resolusjonen om totalfredning ligger hos Vestre Aker MDG, som altså fikk full tilslutning fra Oslo MDG da resulusjonen ble vedtatt.

- Det var representantskapet i Oslo MDG som helhjertet og enstemmig ga sin tilslutning til resolusjonen som Vestre Aker MDG har utarbeidet. Det gir saken ekstra tyngde, da det i representantskapet sitter representanter fra både byrådet og bystyret, sier leder av Vestre Aker MDG, Kristin Alvsåker.

Sammen med tidligere leder av lokallaget, Margaretha Isaksen, har Alvsåker utarbeidet resolusjonsforslaget. Alvsåker berømmer Isaksen for at hun tok initiativet i saken.

Begge vet at det er et langt og møysommelig arbeid som ligger foran dem.

- Lysakervassdraget er presset fra flere kanter, blant annet av store utbyggingsplaner i nedre del av vassdraget, som innebærer blokkbebyggelse tett inntil randsonen av elven. Kommunedelplanen for Lysakervassdraget som ble vedtatt i 2017, gir ikke det vern og beskyttelse som er intensjonen i planen. Vi ser at utbyggere og grunneiere ikke respekterer planen og behovet for å utvide randsonen er strengt nødvendig for å bevare det biologiske mangfoldet. Det innebærer også et samarbeid med Bærum kommune, sier Isaksen.

- Noe av det første vi vil gjøre er å nedsette en prosjektgruppe med ulike aktører, samtidig som vi trenger støtte i arbeidet fra blant annet byrådet. Dette er en stor og viktig sak, hvor vi også ser at det er blitt en større bevissthet rundt dette med støy- og lysforurensning, som påvirker naturmangfoldet i vesentlig grad. Dette må også utbyggere ta inn over seg, når de planlegger prosjekter langs elveløpet. MDG vil være en pådriver for å øke bevisstheten til utbyggere rundt dette, sier Alvsåker.

Akersposten møtte Isaksen og Alvsåker ved Grinidammen.

- Her kan man se hvor galt det kan gå. Kommunen fikk tillatelse til å senke vannstanden med 20 centimeter, men den ble senket med 80 centimeter, uten at det fikk konsekvenser, annet enn at kommunen skal komme med avbøtende tiltak. En rekke dyrearter i vann er rammet av dette, sier Isaksen.

De vil forankre saken saken både lokalt og sentralt i MDG og søke samarbeid med andre partier og organisasjoner.

- Jeg er delegat på MDG landsmøte denne uken. Der vil jeg holde et innlegg om lysforurensning. I den forbindelse vil jeg også orientere om resolusjonen, og viktigheten av å lage forpliktende kommunale handlingsplaner for å kunne gjennomføre totalfredning av Lysakervassdraget, sier Alvsåker

Her er resolusjonen som ble vedtatt:

Bakgrunn: Lysakerelva er et vassdrag med stort naturmangfold av nasjonal verdi. Elva med tilhørende skogbelte danner en sammenhengende skogsbekkekløft mellom Bogstadvannet og Oslofjorden. Grøntarealene langs Lysakerelva utsettes for et konstant press mot utbygging, hogst og terrenginngrep noe som kan føre til store tap av biologisk mangfold. Utbyggere har gradvis kommet stadig nærmere randsonen.

Kommunedelplanen for Lysakervassdraget som ble vedtatt i 2017, skulle opprettholde og gjenopprette kjemisk og økologisk status i vassdraget og ivareta eller øke naturverdiene jfr Naturmangfoldsloven. En utvidelse av randsonen ville bl a sørge for at dyrearter som bever og fossekall ikke forstyrres av lys og støy.

Planen blir imidlertid ikke respektert av grunneiere og utbyggere. Gamle trær langs elven hugges ned før søknad om utbygging sendes og dette påvirker dyrearter og plantelivet negativt. Nedsenkning av Grinidammen med 80 cm mot tillatt 20 cm har rammet dyrearter som edelkreps, elvemusling og ørret. Kommunen blir gitt pålegg om avbøtende tiltak, men det er usikkert i hvilken grad dette hjelper.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ved miljøvernavdelingen mener at planen ikke gir god nok beskyttelse av naturområdene, med blant annet sopp og lavarter som er oppført i Norsk rødliste for arter. Bekkekløfter av denne størrelsen er sjeldne i kystnære lavlandsområder på Østlandet, og det er et nasjonalt behov for å verne naturtypen. Fylkesmannen har derfor gått inn for at Lysakerelven skal få status som fredet.

Forslag til vedtak: Lysakervassdraget har behov for sterkere vern, og Oslo MDG vil jobbe for at Lysakervassdraget totalfredes i tråd med Naturmangfoldsloven eller en lovgivning som best forvalter helheten av vassdraget.