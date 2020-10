Vil selv fjerne gjerdet i friområdet

Gjerdet med port står inne på friområdet langs Risbekken. Nå vil grunneier flytte gjerdet.

Publisert: 02.10.2020 kl 12:20

RIS: Akersposten har skrevet om gjerdet som går langs Risbekken, utenfor eiers eiendomsgrense i Trosterudveien, Gjerdet sperret tilgangen til bekken i denne delen av friområdet.

Ulovlig forhold

Plan- og bygningsetaten har registret dette som et ulovlig forhold, selv om grunneier hevder dette bare er et nytt gjerde som erstatter et gjerde som har stått der siden 1917. Etaten har ikke akseptert forklaringen og tomteeier ble tidligere i år bedt om å fjerne gjerdet innen 15. juli. Hvis ikke ville det bli avkrevd en tvangsmulkt på 10 000 kroner. Etaten skriver at erstatning av det gamle gjerdet krever søknad om dispensasjon fra Kommunedelplan for grønnstruktur i byggesonen, som blant annet innebærer at alle vassdrag bør bevares åpne med minst et 20-meters grøntbelte på begge sider. Det er ikke søkt om dette og gjerdet er dermed ulovlig.

Flytte gjerdet

Grunneier har i september søkt om dispensasjon fra forholdet – ikke for å beholde gjerdet med sin nåværende plassering, men om å få flytte gjerdet, slik at det i sin helhet blir stående på egen eiendom langs bekken og dermed utenfor formålsgrensen til friområdet. Søker mener med dette at allmenheten dermed får fri tilgang til vassdraget fra friområdet, samtidig som egen eiendom blir benyttet og beskyttet på en fornuftig måte.

