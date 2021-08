Vil jobbe for at hunder skal få kjøre rosa buss

– Det gjelder å tenke litt løsningsorientert, og også ha en tett dialog med brukerne av de rosa bussene, sier lederen for Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp).

OSLO VEST: – Jeg så saken om at Kari ikke fikk ha med seg hunden sin på den rosa bussen for eldre. Som leder av Helse- og sosialutvalget ønsker jeg å jobbe for at det blir mulig i fremtiden, sier Stenersen.

Hun viser til saken i Akersposten og Nordre Aker Budstikke nylig, om Kari Nielsen fra Vestre Aker, som ble temmelig paff da hennes trofaste følgesvenn og turkamerat Mira plutselig en dag ble nektet å være med inn på den rosa bussen – eller Ruter Aldersvennlig transport, som tilbudet offisielt heter.



Sjåføren fortalte Nielsen at hunder ikke kunne være med. Det var første gang 73-åringen fra Vestre Aker fikk høre om hundeforbudet.

– Jeg opplevde det som et stort tap. For meg har det betydd enormt mye å kunne ta med meg min firbente venn på tur. Nå er jeg henvist til å bruke vanlig Ruter og ikke den aldersvennlige transporten, sa hun.

Informasjonen til kundene manglet

– Hva kan du som utvalgsleder gjøre konkret for å endre praksisen?



– Jeg ble oppmerksom på praksisen nylig da jeg leste historien til Kari Nielsen, da hun ikke fikk ha med seg hunden sin på hennes lokale rosa buss. Jeg merket meg også svaret til prosjektlederen for Aldersvennlig transport i Ruter om at bussene brukes av barn med ulike funksjonsnedsettelser om morgenen, sier Aina Stenersen.

I saken opplyste Ruter at forbudet mot dyr ombord, bortsett fra førerhund, er nedfelt i kontrakten mellom Ruter og operatørene som kjører bussene, fordi bussene brukes til skoleskyss om morgenen. Videre ble det opplyst at operatørene kan bli ilagt bot hvis hunder og katter blir tatt med inn i de aldersvennlige bussene.



Dette forbudet har så langt ikke blitt opplyst i informasjon til de reisende, og dette er noe Ruter nå vil ta tak i.

– Jeg er glad for at reglene skal presiseres på hjemmesidene til de rosa bussene, og i oversikten over hvilke regler som gjelder for brukerne. Slik at ikke slike situasjoner skal oppstå fremover. Vi kan følge opp dette i Helse- og sosialutvalget, fordi Ruter samarbeider med Oslo kommune om tilbudet – Oslo kommune legger av midler i budsjettet til ordningen – og komme med innspill til forbedringer, sier Frp-politikeren.

Har allerede justert tilbudet

Hun mener det er fullt mulig å få til endringer i tjenesten.

– Jeg jobbet også i sin tid for å få de rosa bussene til også å gå i Maridalen og resten av marka (inkludert Sørkedalen, red.anm.), og det fikk vi jo til. Så det nytter å jobbe på, og endre systemer som ikke fungerer optimalt, med brukerinnspill.

– Argumentet for dyreforbud er at de samme bussene går som skolebusser om morgenen. Teller ikke hensynet til helsa for sårbare barn tyngre enn at de eldre får ha med hund på tur?



– Bussene kjører mandag til lørdag mellom klokken 10.00 og 18.00. Og jeg mener at man kan prøve å finne gode løsninger som kan ivareta begge gruppene på en god måte i fremtiden, sier utvalgsleder Stenersen.

– Det kan legges inn som et fremtidig krav i anbudskonkurranser. Jeg har veldig forståelse for at man ønsker å ta med seg sine firbente bestevenner på de rosa bussene, for mange er kjæledyr en stor og viktig del av livet og hverdagen. Det skal vi støtte opp om!

– Når kan det eventuelt skje endringer, med tanke på allerede inngåtte kontrakter?



– Kontraktene er inngått et stykke frem i tid så jeg, så vi ønsker at helsebyråden i bystyret løfter diskusjonen inn til Helse- og sosialutvalget når tiden er inne for fornying av kontraktene. For eksempel kunne man kanskje hatt et prøveprosjekt med å tillate hunder på lørdager, slik at bussene kunne vaskes og gjøres i stand til mandagene. Det gjelder å tenke litt løsningsorientert, og også ha en tett dialog med brukerne av de rosa bussene, som sikkert har mange innspill de også, sier Stenersen.

