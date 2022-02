Vil ikke ha flere etasjer mot Frognerparken

Det foreligger forslag om å rive og bygge ny barnehage ved Frognerparken. For høyt mener Plan- og bygningsetaten.

Publisert: 14.02.2022 kl 11:45

FROGNERPARKEN: Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap har bestilt en ny barnehage der Thaulow barnehage ligger i dag, tett inntil Frognerparken. I bestillingen inngår en barnehage på 8 avdelinger mot dagens 4 avdelinger.

Btydelig eksponering

Det er Oslobygg som er tiltakshaver, hvor to alternativer blir fremmet. Begge alternativene tilsier toetasjes bygg, med utearealer på tak og med to meter høye gjerder. Med gjerdene vil eksponeringen mot Frognerparken bli betydelig mener Plan- og bygningsetaten.

Utvidelsen som er foreslått innebærer at eksisterende bebyggelse rives.

Saken fortsetter under bildene

TO ALTERNATIVER: Begge er på to etasjer med inngjerdede uteoppholdsarealer på taket. Ill.: Planforum Arkitekter

Etatens anbefaling

Plan- og bygningsetaten har anbefalt et eget alternativ. Etaten skriver blant annet i sin vurdering:

Forslaget legger til rette for en økning av kapasiteten fra 4 til 8 avdelinger. I forslaget er takflaten tatt i bruk som uteoppholdsareal som igjen betyr at det må settes opp høye gjerder på taket. Plan- og bygningsetaten ser at forslaget vil få en negativ virkning på Frognerparken ved at det foreslåtte bygget trolig vil bli betydelig mer eksponert mot parken. Plan- og bygningsetaten mener at barnehagebygningen ikke kan være på mer enn en etasje mot parken, men at det kan vurderes to etasjer mot Fritjof Nansens vei. Plan- og bygningsetaten vil ikke anbefale et forslag med uteareal på taket på grunn av eksponeringen av nødvendig inngjerding. Etaten kan vurdere en utvidelse av barnehagen til 6 avdelinger dersom utearealet økes til en akseptabel størrelse under forutsetning om at støyforholdene håndteres og verneinteressene til Frognerparken blir ivaretatt.

ETATENS FORSLAG: Hovedbygg på én etasje og to etasjer mot Fridtjof Nansens vei og utvidet uteareal. Ill.: Plan- og bygningsetaten

Det innsendte forslaget innebærer riving av eksisterende barnehage fra 1988. Plan- og bygningsetatens anbefaling innebærer at store deler av eksisterende barnehage beholdes og bygges til. En utvidelse av barnehage med tilbygg vil kreve mindre byggematerialer og dermed gi et mindre klimafotavtrykk.

Etaten har flere innsigelser til forslaget fra Oslobygg. Les mer om byggesaken ved å følge denne linken.

