Vil ha ungdomsskole på Montebello

Det planlegges mange boliger på Statnett-tomten ved Montebello stasjon, men nå kommer et forslag om å bygge skole på tomten.

Publisert: 26.01.2021 kl 10:05

MONTEBELLO: JM Norge og Miliarium vil bygge flere hundre boliger på tomten, men mangelen på skoler i bydelen er prekær. Nå lanserer Venstre en ny plan for området, hvor en ny ungdomsskole er en del av dette.

- Det er for få ungdomsskoler i Ullern og Vestre Aker. Vi vet at det tar tid å skaffe tomt, planlegge, regulere og så bygge en skole, derfor er det på høy tid at kommunen setter fullt trykk på å skaffe flere tomter. Skolen på Hoff skulle stått ferdig nå, men blir altså ikke ferdig før i 2028. i tillegg til Hoff trenger bydelen, i følge Utdanningsetaten, to ungdomsskoler til i løpet av kort tid. Vi har ingen tid å miste, sier nestleder i komite for kultur og utdanning i Ullern og medlem av Ullern bydelsutvalg, Margrethe Geelmuyden. Hun er også vara til bystyret.

Eneste tomt

Akersposten møtte Geelmuyden på Statnett-tomten, sammen med stortingsrepresentant Ola Elvestuen, bystyrerepresentant Hallstein Bjercke og Hans Kristian Voldstad, leder i Vestre Aker Venstre, som også er vararepresentant til Stortinget og bystyret.

- Vi må sikre skoletomter før alt ledig areal blir ferdig bebygd og tapt for alltid. Denne tomten er den eneste jeg vet om i bydelen med god plass til en stor ungdomsskole. Her er tilgang direkte fra t-banestasjonen. I Kommuneplanenes samfunnsdel er det vedtatt at dette er et utviklingsområde, som åpner for høyeste fortettingsgrad. I stedet for at hele dette området regueres til boliger, må bystyret regulere deler av tomten til skole med gode utearealer, sier Geelmuyden.

Også i Vestre Aker

Hans Kristian Voldstad drar sammenlikningen med historien rundt Holmen skole, hvor Naturbetong ville bygge blokker. Der grep bystyret inn og sikret tomten til ny barneskole.

Det samme kan skje her på Statnett-tomten. Vi i Vestre Aker er på mange måter i samme situasjon som Ullern bydel. Snart skal barn som i dag går på Holmen skole og utvidede Slemdal skole, over på ungdomsskoletrinnet. Den kommunale tomten ved siden av Midtstuen skole må sikres til skoletomt og den kommunale festetomten i Ullveien 12 på Voksentoppen er også et alternativ. Jeg håper også på en omkamp om Bautatomten, slik at kommunen kunne få til en deal med Holmenkollen Tennisklubb, vedrørende tomten de disponerer ved Holmen skole, sier Voldstad.

Ideologiske skylapper

- Det er opplagt at denne tomten med sin beliggenhet egner seg godt til skoleformål. Tomten er anvendelig til både boliger og skole med aktivitet gjennom hele dagen. Byrådet må legge fra seg de ideologiske skylappene og tenke annerledes. Gjør som man gjorde med Ullern videregående, hvor samarbeidet med utbygger resulterte i en flott skole. Her kan man gjøre det samme. Ta kontroll på situasjonen og innled et samarbeid med utbygger, før det er for sent, sier Elvestuen.

Hallstein Bjercke er nestleder i bystyrets kultur- og utdanningsutvalg. Han viser til at skolesituasjonen er kritisk i flere deler av byen.

- Da Ola og jeg satt i byråd, ble det bygget 10 til 15 skoler i året. Nå bygges det tre til fem skoler i året og mye er forsinket. Det har kostet kommunen 670 millioner kroner å få tomten til Hoff skole. Det var fordi man var for sent ute med å tilegne seg denne. Vi må se på flere muligheter mens det er tid. Byrådet har varslet at skolebehovsplanen er ett år forsinket og kommer først høsten 2021. Når den kommer, må vi ha denne tomten med i vurderingen, sier Bjercke.

- Vi står på friarealet som Ullern videregående i dag har som eneste utegymtilbud. Dette ønsker vi å sikre for fremtiden, kombinert med en god ungdomsskole, avlutter Geelmuyden.

Ullern Venstre vedtok følgende uttalelse under årsmøtet mandag 25.01:

Statnett-tomten må sikres til skoletomt Kapasiteten på skolene i Ullern sprengt. Dette gjelder særlig på ungdomstrinnet. Oslo kommune må sikre minst to nye tomter til skole før alle tomter i bydelen blir beslaglagt til boligutbygging eller andre formål. Tomten på Statnett er velegnet som skoletomt og bør reguleres til skole. Ullern Venstre har god dialog med FAU-er på alle skolene i bydelen, og arrangerte på forsommeren 2020 et felles møte med FAU-er og Utdanningsetaten for å kartlegge skolebehovet. Både Utdanningsetaten og FAU-er understreker at kapasiteten er sprengt. Ungdomsskolen på Hoff er mange år forsinket og er bebudet ferdig i 2028. Den bør med endrede planer for Fornebubanen kunne står ferdig flere år før dette. I tillegg bekrefter Utdanningsetaten at med forventet fortetting trenger Ullern ytterligere 2 ungdomsskoler. En av disse vil komme i forbindelse med utbygging av Lysakerbyen. Den andre bør være tilgjengelig for sentrale og østlig deler av Ullern. Tomten i Husebybakken 25, den gamle «Statnett-tomten» er velegnet som skoletomt og bør sikres og reguleres til det formål. Tomten ligger på Montebello stasjon og er lett tilgjengelig til fots og med bane for et stort nedslagsfelt i bydelen. Oslo kommune må prioritere skole og oppvekst fremfor boligutbygging og må sikre skoletomter før alle tilgjengelige arealer er bygget ned.

