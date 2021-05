Barne- og ungdomsskolen skulle opprinnelig stå ferdig dette året, men er på grunn forsinkelsen av «Områderegulering Skøyen» er den antatt å stå ferdig i 2028.

Publisert: 11.05.2021 kl 15:12

HOFF: I dag rives bygget på skoletomten som Oslo kommune har kjøpt for 670 millioner kroner. I følge kommunen kan skolen stå ferdig først i 2028.

- Flere spør seg om grunnen til dette, når det ene store prosjektet etter det andre i dette området får grønt lys, uten at det foreligger noen områderegulering for Skøyen. Blant disse er det 16 etasjer høye Orkla-bygget og det store boligprosjektet i Harbitzalleen. Disse blir altså «klipt ut» av planen, mens en høyst nødvendig skole på Oslos dyreste skoletomt noensinne må vente på områdereguleringen. Nå er det på tide å stå opp for barn og unge, sier Venstre-representant i bystyret, Odd Einar Dørum.

HVORFOR DENNE DA? Odd Einar Dørum peker mot det 16 etasjer høye Orkla-bygget som ble bygget uavhengig av områderegulering. Foto: Vidar Bakken

Dekker bare nå-situasjonen

Forsinkelsen med Hoff skole, fører blant annet til at halvparten av Skøyen-elevene som skal over på ungdomsskoletrinnet,. må over til provisoriske lokaler på Ris skole.

- Mangelen på ungdomsskoleplasser i denne delen av byen tilsier at noe må skje raskt. Når denne skolen står ferdig, dekker den bare nå-situasjonen. På Skøyen planlegges det for rundt 10 000 nye innbyggere og det er helt uvisst hva som skal skje med skolesituasjonen i den forbindelse. Nå fokuserer vi i første omgang på Hoff skole og Venstre legger frem et forslag for bystyret som kan få fortgang i byggingen av ny skole, sier Dørum.

Forslaget

Dette er forslaget som skal avgjøres av bystyret:

"Bystyret ber byrådet legge fram reguleringsplanen for ny skole på Hoff uavhengig av status for Områdeplan Skøyen, og arbeide for at planen kan legges fram for bystyret tidlig nok til at skolen kan åpnes tidligere enn forutsatt i dag."

Forslaget fra Venstre er todelt, da også fremdriften for ny skole på Økern også har stoppet opp på grunn av manglende fremdrift av reguleringsplan. Også her ber partiet om at skolen blir skilt ut fra reguleringsplanen.

