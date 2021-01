Vil ha et verdig legevakttilbud i Oslo vest

I dag, onsdag 27.01, skal bystyret vurdere hvor i byen det skal etableres en eventuelt andre legevakt. Oslo vest kan bli taperen i denne vurderingen.

Publisert: 27.01.2021 kl 12:13

OSLO VEST: Det er vedtatt at kommunen skal samlokalisere en legevakt på området til Aker sykehus. Samtidig har Rødt og Frp bedt om en vurdering av å beholde en legevakt i Oslo sentrum. Kristelig Folkeparti fremmer et eget forslag.

- Vi mener at Oslo vest også trenger et godt tilbud med kommunal legevakt, i en del av byen hvor legevakttilbudet er presset over på private løsninger. Det mener vi er en dårlig løsning, som skaper forskjeller. Oslo vest trenger også et verdig legevakttilbud, sier bystyrerepresentanten Espen Hasle (KrF), som vil fremme et forslag, hvor nettopp Oslo vest blir tatt med i vurderingen om ny lokasjon for etablering av legevakt.

Skaper sosiale forskjeller

Karoline Grosås Nordbø fra Ullern er 1. vara for KrF i bystyret. Hun viser til at mer enn 200 000 mennesker bor i de vestlige bydeler, uten et reelt kommunalt tilbud om legevakten på Aker sykehus blir eneste alternativ.

- Alle trenger gode offentlige tjenester. Vanlige mennesker skal ikke bli «tvunget» til å benytte private tjenester. Når et barn eller eldre må ha rask hjelp i for eksempel rushtrafikken, så kan det i verste fall ta opp til en og en halv time å nå en legevakt på Aker. Vi trenger flere tilbud i en by på nærmere 700 000 mennesker. Indre by i København med sine 650 000 innbyggere har for eksempel tre legevakter, som sørger for at det er akseptabel kø ved disse, sier Grosås Nordbø.

- Vi kan ikke ha det slik at viktige offentlige tilbud skaper sosiale forskjeller. Det bor helt vanlige mennesker i de vestlige bydeler som i resten av byen, med de samme behov for tjenestene. Byrådet har varslet utredning av flere lokasjoner for legevakt og vi ber i dag om at de vestlige bydeler blir med i denne vurderingen, sier Hasle.

Befolkningsøkning

En stor del av den forventede befolkningsøkningen i Oslo vil bli i Oslo vest, hvor en rekke områder er pekt ut som utviklingsområder med høy grad av fortetting. I tillegg kommer Områderegulering Skøyen med flere tusen nye boliger.

- Det betyr at behovet for en ny legevakt for disse områdene vil bli stor, også på grunn av befolkningsøkningen. Derfor håper vi bystyret ser viktigheten av å etablere en ny legevakt i vest, sier Grosås Nordbø.

Følg Akersposten på Facebook