Vil gjøre gravlund om til erstatningsarealer

Vann- og avløpsetaten mener de har funnet erstatningsarealer for inngrepet i Husebyskogen, hvor Voksen kirkes gravlund blir omregulert. Det dreier seg om 35 000 m2.

VOKSEN: Vann- og avløpsetaten har under hele planprosessen med vannbehandlingsanlegget hatt problemer med å presentere realistiske alternativer, med hensyn til erstatningsarelaer for de arealer som blir beslaglagt i og rundt Husebyskogen. Da bystyret vedtok reguleringsplan for Ny Vannforsyning Oslo, ble byrådet bedt om å sikre erstatningsarealer. Nå vil etaten omregulere et område som er regulert til kirkegård/gravlund.

Gravferdsetaten skeptisk

Forslagstiller for VAV er Multiconsult, som blant annet skriver til Plan- og bygningsetaten i forbindelse med bestilling av oppstartsmøte:

I bystyresak 358 ble det 13.11.2019 fattet vedtak om reguleringsplan for Ny Vannforsyning Oslo. Inkludert i vedtaket var flere tillegg, herunder pkt. 13: «Bystyret ber byrådet fremme sak om erstatningsarealer for Husebyjordet i løpet av 2020, der det vurderes å sikre ytterligere erstatningsarealer og innarbeide disse i kostnadsrammen for prosjekt ny vannforsyning til Oslo.» En omregulering fra bebyggelse og anlegg (grav- og urnelund) til grønnstruktur (turvei, friområde, grønnstruktur) er i tråd med bystyrets vedtak, og vil sikre et grøntområde med tursti og bekk. Forslaget deler området regulert til kirkegård/gravlund i to. Ved fremtidig utvidelse av kirkegården blir det behov for å skille friområde og kirkegården fysisk med gjerde, samt å sikre vei for skjøtsel m.m. mellom dagens gravlund og den fremtidige utvidelsen. Gravferdsetaten har i møte uttrykt seg skeptisk til å omregulere arealet siden dette kan vanskeliggjøre deres fremtidige behov i området.

En tarm som allerede er friområde

Og det er ikke bare Gravferdsetaten som er skeptisk. Bydelsutvalgets arbeidsutvalg i Bydel Vestre Aker har uttalt seg i saken og peker på et helt annet alternativ. Arbeidsutvalget mener at forslagsstiller foreslår å omregulere en tarm, som etter alle praktiske formål allerede er å regne som friområde og dermed ikke anses tilfredsstillende som erstatningsarealer for bydelen.

Vestre Aker arbeidsutvalg behandlet saken i møte 08.07.20 etter fullmakt fra bydelsutvalget og fattet følgende vedtak:

Bydel Vestre Aker er sterkt berørt av de kommende anleggs-og driftsplanene for ny vannforsyning til Oslo. Vesentlige naturområder i Husebyskogen, med deler av det såkalte Husebyjordet, vil bli båndlagt. Bydelen er derfor tydelig på at bystyrets vedtak om at erstatningsarealer skal omreguleres, har bydelens aller største oppmerksomhet. Forslaget i denne saken anses ikke tilfredsstillende som erstatningsarealer for bydelen. Bydelen støtter selvfølgelig selve omreguleringen fra gravlund til friområde, men forslagsstiller foreslår å omregulere en tarm som etter alle praktiske formål allerede er å regne som friområde. Forslaget tilfører derfor bydelen lite eller ingen verdi, og må anses som et ikke akseptabelt svar på bystyrets vedtak om erstatningsarealer. Det er fra politisk hold meldt inn i flere sammenhenger at Bogstad leir/Himstadjordet (gnr. 27/bnr. 50) må inngå i planene om erstatningsarealer, og må omreguleres fra spesialområde-anlegg for kommunalteknisk virksomhet til friområde/park. Eiendommen ligger innenfor markagrensen. Kommunens drift av denne eiendommen har vært under kritikk, og Fylkesmannen har krevd at denne driften måtte endres. Bydelen mener denne eiendommen vil være et naturlig forslag å omregulere, og at bydelens mange innbyggere vil ha stor glede av en omregulering til friområde/park. Dette vil også være i tråd med markalovens intensjon.

