– Vil du ha en ny og fresh sveis?

– Det kommer to nye frisører til Ullern kultursenter til høsten. Det er Kari og Morten Frimann, forteller en meget glad kulturleder Nina Sivertsen.

Publisert: 29.06.2020 kl 09:30

LILLEAKER: – De har drevet «Hårfint» på Røa i 19 år. De to skal ordne med frisyrer, vipper og øyenbryn de fire første dagene i uken. Anne Tveiten – som mange går hos i dag – fortsetter på fredagene, sier Sivertsen og legger til at en også kan få stelt føttene tvers over gangen hos Vigdis Olsen Høyer.

– Vi er veldig fornøyde med å kunne tilby at en kan få stelt både hår og føtter her. Det betyr så utrolig mye for den enkeltes velvære.

De to frisørene holder i dag til på tomten som Skanska har byggeplaner for ved Røakrysset. De har nå leieavtale ut 2020, men de ser for seg at det kan bli full overflytting til Lilleaker for begge to i løpet av august/september.

Foredrag og møter

Noe annet som er viktig og som gir opplevelser, er kulturaktiviteter.

– Hvordan blir det med foredragene til høsten?



– Alt avhenger av smittesituasjonen, men vi planlegger en fin møteserie om onsdagene og det ser ut til at MandagsSTOPPEN også kan gå som normalt. Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, kommer.

– Hva kan du avsløre fra programmet?



– Vi har mange flotte temaer. Det spenner fra Svalbard-traktaten til Beethoven med Wolfgang Plagge, sier Sivertsen.



Leder av Brukerrådet, Marit Fabritius, ser fram til å få høre om by-originaler i Oslo.

– Det skal også bli spennende å høre hva Gry Blekastad Almås fra URIX har å si når hun tar oss med på en reise i det norske Storbritannia, fortsetter Fabritius og legger til at det er et spennende høst-program mange kan glede seg til.

Men alt styres av smittereglene som gjelder til høsten med hensyn til hvor mange en tillater å ta inn i foredragssalen.

Ikke i posten

De over 60 år og som bor i Bydel Ullern, pleier å få programmet i posten – det vil si rundt 8.500 innbyggere.

– Slik blir det ikke i år, sier Sivertsen, men hun er rask med å si fortvil ikke.

– Vi legger ut programmet på facbooksidene til Ullern kultursenter, Skøyen aktivitetssenter og på bydelens sine facebooksider. Det samme gjelder for hjemmesidene til de tre stedene.



Fabritius er lei for at det blir slik i år, men det er koronasituasjonen som bestemmer det meste nå for tiden. Digitalisering blir løsningen denne gangen.

– Jeg håper at vårens program kan sendes ut som normalt, sier Fabritius.

– Kom innom etter sommerferien, oppfordrer Sivertsen. – Vi skal trykke noen programmer. De kan hentes her i Sponhoggveien 2.

Fra 3. juli til 3. august

– Ullern kultursenter stenger dørene for sommeren fredag 3. juli, men fortvil ikke. En kan i sommerukene besøke Skøyen aktivitetssenter. De holder åpent.

– Når åpner Kultursenteret?



– Kafeen åpner mandag 3. august. Da med åpningstid fra 11.00 til 14. 00.

– Og aktivitetene?



– Ja, det er det som er spennende. Hvor flinke har folk vært i sommer til å vaske hender og holde avstand, bestemmer fortsettelsen av åpningen av samfunnet. Går alt slik vi håper og tror, blir det første kulturforedraget onsdag 9. september og den første MandagsSTOPPEN 5. oktober.

– Hvor mange slipper inn på møtene?



– Det vet vi ikke. I august skal vi sammen med bydelsoverlegen ta stilling til hvordan vi kan avvikle møtene innenfor smittevernreglene. Det samme gjelder for kursene og trimmen.

Påmelding

De siste årene har en måttet møte opp på Kultursenteret for å melde seg på de ulike aktivitetene.

– Slik blir det ikke i år.

– Hvordan kan en melde seg på denne gangen?

– Det ligger påmeldingsskjemaer på nettstedene der en også finner programmet og det er skjema også i det trykte programmet som kan hentes hos oss, sier Nina Sivertsen, som ønsker alle hjertelig velkommen tilbake til høsten.



Påmeldingen starter allerede 3. august og varer helt til 21. august.

Valg til Brukerrådet

– Vi ser virkelig fram til at vi skal få mer normale hverdager igjen, sier Fabritius. Hun uttrykker bekymring over at korona-stengingen har ført til passivitet for mange av dem som besøker Ullern kultursenter.

– Nå ser vi forhåpningsfullt fram mot det som skal skje i andre halvdel av 2020. De fleste av oss drømmer om å kunne leve så normalt som mulig – det vil si delta i aktiviteter, få opplevelser, dele samvær og få beveget oss. Mange ser nok fram til å begynne på trim igjen, sier Marit Fabritius. Hun minner om at det også er valg til brukerrådet.

– Er du på valg?



– Nei. Det er neste år. Denne gangen er det Bjørn Olaf Næss og Torkel Røstad som er på valg.

