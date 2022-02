Vil du gjøre en forskjell for barn og unge?

Har du lyst til å gi et barn/ungdom som trenger det en meningsfull fritid?

Publisert: 16.02.2022 kl 12:15

Ullern barneverntjeneste er i behov av flere støttekontakter og vil gjerne komme i kontakt deg som vil gjøre en forskjell for barn og unge. De barna og ungdommene vi jobber med har ulike historier, men har som felles at de trenger noen å snakke med og oppleve gode ting sammen med.

Støttekontakten skal være en ekstra ressurs for barnet eller ungdommen, og er et frivillig hjelpetiltak som foreldre og barnet ønsker.

Hva gjør en støttekontakt?

En støttekontakt hjelper barn og unge som for eksempel trenger sosialt samvær, bistand til fritidsaktiviteter utenfor hjemmet, eller hjelp til å skape sosiale situasjoner med andre på samme alder. Eller kanskje bare en å snakke med.

En støttekontakt kan for eksempel ta med barnet på kino, organisert fritidsaktivitet, gå ut å spise, ake i akebakken, game sammen, bake en kake, svømme, lakke negler, skate etc. Det er barnets interesser og ønsker som er avgjørende for hvordan oppdraget vil være. Vanlig oppdragstid er tre timer én dag i uken, men dette kan variere.

Det vil bli utbetalt lønn i henhold til gjeldende satser, samt utgiftsdekning. Støttekontaktene vil få veiledning av barneverntjenesten.

Barneverntjenesten ønsker at støttekontaktene skriver 1-2 sider hver 3. måned sammen med barnet/ungdommen om hva de har gjort og hvordan oppdaget har gått (her gis det opplæring).

Hvem kan bli støttekontakt?

Vi trenger forskjellige støttekontakter med ulike erfaringer, interesser, alder, etnisitet, kjønn osv.

En støttekontakt må være over 18 år, og det er ønskelig at støttekontakten kan binde seg for minst ett år.

Det er ingen formelle utdanningskrav som kreves for å bli støttekontakt. Støttekontakt må fremlegge uttømmende og utvidet politiattest.

Ta kontakt for ytterligere informasjon eller en uforpliktende samtale:

Maria Næss, tlf 95095807

eller Julie Gilhuus-Moe, tlf 45727279

Vi gleder oss til å høre fra deg.