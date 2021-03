Vil bygge seks eneboliger her - men det vil ikke PBE

Det er en skifte i holdningen til Plan- og bygningsetaten, når det gjelder utbygging omfattet av Holmenkollplanen. Blant annet kommer bilen negativt ut i vurderingen.

Publisert: 08.03.2021 kl 17:20

VOKSENKOLLEN: En utbygger foreslår å omregulere Thorleif Haugs vei 12 til boligbebyggelse. Planen er utløst av plankravet i Holmenkollplanen (S-3272), og planen skal derfor holde seg innenfor rammene av gjeldende regulering. Planområdet er regulert til byggeområde for boliger med særskilte landskapshensyn.

Seks eneboliger

Forslaget innebærer seks nye eneboliger med maks gesims-og mønehøyde på henholdsvis 8 og 9 meter i tillegg til eksisterende enebolig som opprettholdes. Dammen, ravinen og en hul eik på området sikres med hensynssone naturmiljø. Plan-og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget da en utbygging av planområdet vurderes å være i strid med overordnede føringer.

Les om detaljreguleringen som er til offentlig ettersyn HER

FORDELINGEN: Skissen viser de planlagte boligene markert i gult. Dagens bolig på eiendommen blir stående. Ill.: Erik Collet, siv.ark.mnal

Innsigelser

Plan- og bygningsetaten har flere innsigelser til planforslaget. Blant disse er at vegetasjonen ikke er tilstrekkelig sikret. Hovedinnvendingen mot forslaget er at selv om planforslaget i stor grad holder seg innenfor Holmenkollplanens føringer, anbefaler etaten ikke planforslaget da det vurderes å være i strid med nasjonale planretningslinjer og Oslo kommunes byutviklingsstrategi (KP2018).

PBE peker også på at det å ikke anbefale planforslaget, er et skifte av holdning sammenlignet med tidligere tilbakemeldinger og vurderinger av Holmenkollplanen.

PBE skriver blant annet: