Vil bygge ny etasje på toppen av blokken

På Hoff planlegger utbygger å lage et påbygg med takterrasse på toppen av eksisterende bygg.

Publisert: 01.02.2022 kl 13:50

HOFF: Det er snakk om et planforslag for Hoffsveien 50, som ligger rett ved bydelshuset i Hoffsveien 48. Det er Smestad Boligstiftelse som står bak prosjektet. Smestad Boligstiftelse har som formål å gi leietagere med begrensede økonomiske ressurser et tilbud i boligmarkedet.

Det er skissert 22 nye boenheter på taket av bygget. De fleste av disse leilighetene blir på under 50 kvadratmeter. Bygget vil da få fem etasjer og totalt vil bygget inneholde 100 boenheter.



Saken fortsetter under bildene

BELIGGENHET: Prosjektet ligger på Hoff, med bydelshuset som nærmeste nabo. Google Maps

I forslaget inngår at dagens parkeringsareal ute blir gjort om til grøntareal for feles oppholdsområde. Det vil bli 35 parkeringsplasser i kjeller. Det skal etableres fellesrom i byggets første etasje, med kjøkken og HC-toalett. Det planlegges ny gang/sykkelforbindelse mellom Husebyveien og turdraget langs Makrellbekken.

Les også: Rystet av sprengning: Så ble de overlatt til seg selv

Den nye toppetasjen vil få et noe annet uttrykk en dagens bygg, med trematerialer i lyse fargetoner. Stor felles takterrasse inngår i prosjektet, med oppholdssoner og beplantning. Det vil bli etablert ny heissjakt.

STOR TAKTERRASSE: Beboerne får et stort fellesareal på taket av den nye etasjen. Ill.: Spor Arkitekter

Les mer om planforslaget HER

Plan- og bygningsetatens foreløpige konklusjon:

Etaten er positiv til hovedrammene i planen. Økt utnyttelse kan aksepteres ettersom det gjøres tiltak for å begrense bilbruk og for å legge bedre til rette for gående og syklende. Høydene kan aksepteres, ettersom konsekvensene er relativt små sett i forhold til antallet nye boenheter som kan etableres gjennom en videreutvikling av eksisterende bebyggelse. Påbygget bidrar til bedre arealutnyttelse, i et område som etter PBEs vurdering er egnet for dette. Samtidig er det viktig at bokvaliteten sikres ytterligere, at påbygget utføres med tre som dominerende materiale, at eventuell nyplanting må skje med stedegne planter og at det legges inn bestemmelse om fossilfri anleggsfase.

Følg Akersposten på Facebook