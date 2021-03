Vil bygge høyere på Vinderen

Enten blir det påbygg som kontorbygg eller at alt rives og bygges opp igjen med boliger.

KONTORBYGG: Planer for uteområdet. Ill.: Meinich Arkitekter AS

VINDEREN: Bygget det er snakk om, med adresse Haakon den godes vei 14, ligger i krysset Rasmus Winderens vei/Haakon den godes vei. Planene er basert på at det skal være mulig å bygge en etasje på bygget med økning i bruksareal, som skal brukes til kontorer. På den annen side er det også et alternativ som innebærer nye boliger i to etasjer og med høyder og volum som kontoralternativet.

PÅ GATEPLAN: Bygget ligger i krysset Rasmus Winderens vei/Haakon den godes vei. Ill.: Meinich Arkitekter AS

Plan- og bygningsetaten skriver blant annet:

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for påbygg på én etasje på eksisterende bygg, dvs. maksimalt 4 etasjer og en økning i bruksareal på i overkant av 300 m2. Planen åpner også for at eksisterende bygg kan erstattes av et nytt bygg med tilsvarende høyder og volum, der de to øverste etasjene kan benyttes til boligformål. De to alternativene er illustrert og referert til som henholdsvis «kontoralternativet» og «boligalternativet».

BOLIGER: Illustrasjonen viser et nytt bygg med boliger i de to øverste etasjene. Sett fra Slemdalsveien. Ill.: Meinich Arkitekter AS

Planforslaget

Det er foreslått 1 470 m2 bruksareal (BRA)totalt, det vil si en økning på i overkant av 300 m2 BRA sammenlignet med eksisterende situasjon. Første og andre etasje skal benyttes til forretning eller tjenesteyting og skal ha henvendelse mot strøksgaten Rasmus Winderens vei. Tredje og fjerde etasje kan enten benyttes til kontor eller til bolig. Kontoralternativet er vist som påbygg på eksisterende bygg, mens boligalternativet forutsetter at eksisterende bygg erstattes av et nytt bygg. De foreslåtte byggehøydene tilsvarer maksimalt 4 etasjer over terreng, der øverste etasje kan utgjøre maksimalt 80% av underliggende etasje. Maksimal høyde er kote 100,8 noe som tilsvarer ca. 10m over parkeringsplass ved Haakon den godes vei og ca. 13m over eksisterende terrengnivå vest på eiendommen.

Konsekvenser

• Planforslaget legger opp til økt utnyttelse i et stasjonsnært område

• Planforslaget legger opp til høyder som gjenfinnes i øvrig bebyggelse på Vinderen

• Planforslaget sikrer at fortau langs Haakon den godes vei er sikret opparbeidet før det kan gis rammetillatelse for oppføring av bebyggelse på eiendommen

• Planforslaget sikrer planting av trerekke langs strøksgaten Rasmus Winderens vei og tilgjengeliggjør arealet mellom bebyggelsen og gaten i større grad enn idag

• Planforslaget medfører noe reduserte solforhold tidlig om morgenen på naboeiendommene mot vest

• Planforslaget medfører en reduksjon i antall parkeringsplasser på eiendommen

• Planforslaget medfører en forbedring av overvannssituasjonen på eiendommen

Plan-og bygningsetaten er i all hovedsak positive til planforslaget. Høydene er godt tilpasset den øvrige bebyggelsen på Vinderen, og påvirker ikke omkringliggende bevaringsverdig bebyggelse i negativ grad.

