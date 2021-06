Det tredje store boligprosjektet, i løpet av kort tid, er under planlegging innenfor et lite område i Silurveien.

ULLERNÅSEN: Denne gangen dreier det seg om telefonsentralen i Silurveien 45. Utbygger vil bygge nye fire intrukne etasjer på toppen av bygget, samt bygge om eksisterende bygg på tre etasjer til boliger. Forslaget legger opp til cirka 26 leiligheter. Telenors trafostasjon skal beholdes, mens øvrig virksomhet i dagens bygg altså blir endret til boliger.

Foto av telefonsentralen fra planforslaget: Rebuilding

Spørsmål om egnet for bolig

Forslaget er i strid med kommuneplanens støybestemmelse, da det legges opp til boligbebyggelse i gul støysone utenfor avvikssonen. Plan- og bygningsetaten skriver: Gjenbruk/transformasjon av telesentralen vurderes som positivt for miljøet, en aktivisering av nærområdet og å være i tråd med overordnede og politiske føringer. Vi anbefaler en omregulering av planområdet, men er usikre på om bygningsmassen egner seg til boligformål og om det er mulig å anlegge tilstrekkelig med uteoppholdsareal. Andre formål, i kombinasjon med bolig eller alene, bør derfor også vurderes.

Etaten konkluderer med at dersom det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende bokvalitet, kan planforslaget avslås å bli lagt ut til offentlig ettersyn.

PBE understreker også byggehøyden må tilpasses den tilgrensende bebyggelsen langs Silurveien/T-banen, og ivareta forholdet til de bakenforliggende boligblokkene i nordvest.

Med Ullernåsen stasjon er området definert som stasjonsnært område ifølge den nye kommuneplanens samfunnsdel, med mulighet for større fortetting enn gjeldende regulering legger opp til. Området består i dag av blokker og spredt småhusbebyggelse.

Perspektivskisse fra planforslaget.

Tre boligblokker i Silurveien 18-20

Dette er ikke det eneste prosjektet som er under utvikling. På andre siden av veien og T-banelinjen, Silurveien 18-20, planlegges riving av et småhusområde og bygging av tre blokker. Planforslaget er sendt over til politisk behandling 22. februar 2021. Forslagsstiller ønsker å omregulere fra småhusbebyggelse til boligblokker i 4-6 etasjer med rundt 53 boenheter. PBE anbefaler ikke planforslaget, og fremmer alternativ 2 med lavere byggehøyder, tilsvarende 4-5 etasjer, som tilrettelegger for rundt 45 boliger.

Åtte boligblokker i Silurveien 41

Enda mer omfattende er prosjektet i Silurveien 41. Forslagstiller ønsker å erstatte to lavblokker med åtte boligblokker i 7-8 etasjer (29 meter). Plan-og bygningsetaten skrev i sin område-og prosessavklaring det kan anbefales noe høyere tetthet innenfor planområdet grunnet stasjonsnær beliggenhet, men at den foreslåtte bebyggelsen vurderes som for omfattende. Videre stod det at planinitiativet måtte tilpasses den omkringliggende bebyggelsen og terrenget, samt tilfredsstille krav til gode utearealer og sikre forbindelser i området. Dersom prosjektet ikke blir justert etter etatens anbefalinger vil etaten vurdere å stoppe planinitiativet. Prosjektet er under revidering.

