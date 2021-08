Vil bygge blokker i dette småhusområdet

Norgesgruppen Eiendom vil rive bebyggelse for å gi plass til boligblokker med næringslokaler. Plan- og bygningsetaten er kritisk til forslaget.

ÅSJORDET: NorgesGruppen Eiendom AS ønsker å omregulere Ullern allé 2-6 fra byggeområde for bolig (småhusbebyggelse) til kombinert formål bolig (leiligheter), forretning (dagligvare m.m.), bevertning og offentlig eller privat tjenesteyting.

ILLUSTRASJON: Ullern allé 4 og 6 er revet og erstattet med boligblokker. Ill. fra planforslaget

Tre til fire etasjer

Ullern allé 2 foreslås bevart, mens Ullern allé 4-6 ønskes erstattet av en dagligvareforretning, delvis under bakken med ny bebyggelse for leiligheter i 3-4 etasjer mot Ullern allé og Ullern Gårds vei.

Forslagsstiller ønsker å etablere et torg mellom eksisterende bebyggelse i Ullern allé 2 og planlagt ny bebyggelse.

ILLUSTRASJON: Blokker med opp til 4 etasjer og en torgløsning. Ill.: DARK Arkitekter

Stasjonsnært område

Forslagsstiller viser til kommuneplanens samfunnsdel med byutviklingsstrategi fra 2018, hvor Åsjordet er markert som et prioritert stasjonsnært område og at dette legger føringer for økt tetthet for området. Planområdet ligger ca. 450 meter i luftlinje fra Åsjordet T-banestasjon, og cirka 400 meter fra Bjørnsletta T-banestasjon.

Plan- og bygningsetaten derimot mener at gjeldende regulering, småhusplanen, skal være førende for utvikling av småhusområdet. Etaten mener at Ullern allé 2 og 6 bør beholdes. Forslagsstiller har da også planer om å bevare og tilbakeføre bygget i nummer 2 til sin opprinnelige form. Når det gjelder bygget i nummer 6, mener PBE at å erstatte moderne bygg i tilnærmet lik høyde og plassering er unødvendig ressursbruk og bidrar til økt klimagassutslipp.

Skeptisk til handel

PBE er skeptiske til å tilrettelegge for ytterligere handel innenfor planområdet. Planinitiativet åpner for at det skal komme en større dagligvarehandel. Etaten vurderer at en slik forretning vil i større grad være bilbasert og vil konkurrere med eksisterende dagligvareforretning ved Åsjordet T-bane.

Les mer om forslaget og PBEs vurderinger gjennom å følge denne linken.

