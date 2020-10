Vil bevare den rivningsklare kraftlinjen

Befolkningen i bydelene Ullern og Vestre Aker hadde sett for seg at kraftlinjen gjennom bydelene skulle bli revet etter at Statnett har gått inn for å rive linjen. Nå vil sterke krefter bevare den.

Publisert: 29.10.2020 kl 15:40

ENKELTMASTER: Statnett åpner for at enkeltmaster kan bevares. Foto: Vidar Bakken

ULLERN/VESTRE AKER: Det er Viken fylkeskommune som tar til orde for å bevare den rivningsklare kraftlinjen fra Smestad transformatorstasjon på Montebello til Ultvedt på Ringerike. Også byrådet vil bevare deler av kraftlinjen.

Det blir dyrt

Statnett har søkt om konsesjon for riving hos NVE, da denne kraftlinjen ikke lenger har en praktisk betydning i det fremtidige kraftnettet. Flere høringsinnspill har kommet i saken.

Viken Fylkeskommune gir innspill på at Ultvedt-Smestad ledningen har nasjonal verdi og ber om at dette kulturminnet blir bevart for ettertiden og at rivesøknaden ikke imøtekommes.

Dette blir dyrt mener Statnett og like dyrt som å bygge en ny kraftledning. Det skriver Statnett i sin kommentar til høringsinnspillet, hvor det blant annet står:

«Selv om ledningen ikke benyttes for overføring av strøm, vil det likevel kunne være strøm i den pga atmosfæriske utladninger (lyn). Det betyr at drift- og vedlikeholdskostnader for Ultvedt-Smestad ledningen vil være på lik linje med andre luftledninger dersom den skal opprettholdes. Ledningen er gammel, og det vil i nær fremtid være nødvendig med en større rehabilitering av master og fundamenter for å opprettholde sikkerheten. Kostnadene for dette vil være i samme størrelsesorden som å bygge en ny ledning.»

Statnett anslår at en rehabilitering vil koste et sted mellom 65 og 80 millioner kroner i tillegg til byggherrekostnader. På grunn av at ledningen går tett på bebyggelse og verneområder er det også store utgifter knyttet til vedlikehold på og rundt anlegget.

Miljømessig er det store fordeler gjennom å fjerne kraftledningen for de naturområdene og naturreservatene ledningen krysser og ikke minst for boligområder som blir berørt.

Også byrådsavdelingen

Eksempel på englemast ovenfor Bogstad gård. Foto: Fredrik Eckhoff

Samtidig har Oslo kommune ved byrådsavdeling for byutvikling sendt inn et høringsinnspill om at “anleggets kulturhistoriske betydning tilsier at utvalgte englemaster i Oslo kommune må bevares, men master innenfor Bogstad gård bevaringsområde bør ikke inngå blant dem som bevares. Det bør også vurderes å bevare enkeltmaster og enkeltanlegg fra strekningen inn mot Smestad transformatorstasjon.”

Statnett opplyser om at englemastene først starter overfor parkeringsplassen ved badeplassen Bogstadvannet og går videre nordover mot Ringerike. Det er ingen englemaster fra Bogstad gård og inn til Smestad transformatorstasjon. Det finnes heller ingen enkeltanlegg langs strekningen, utover anlegget tilknyttet innføringen til Smestad transformatorstasjon, som ligger inne på Husebyplatået.

Ellers er Statnett åpen for at noen overtar master og eierskapet og tar ansvar for videre oppfølging av disse. Enkelmaster er ikke å betrakte som elektriske anlegg.

