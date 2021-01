Vil åpne opp for en sårbar gruppe

Psykisk utviklingshemmede har tilgang til få eller ingen sosiale arenaer utenom idretten i disse dager. Byrådet oppfordres til å åpne opp for hallidrett for denne gruppen.

Publisert: 20.01.2021 kl 12:10

OSLO: Heming IPU (idrett for psykisk utviklingshemmede) arrangerer idrettstilbud for psykisk utviklingshemmede, som kommer fra hele byen. Cirka 50 medlemmer, fordelt på aldersgrupper, deltar i ulike aktiviteter.

- Det er slik at denne sårbare gruppen har idretten som så å si eneste sosiale arena. Mens mange andre ungdommer lever sitt sosiale liv på ulike digitale plattformer, hvor de daglig kommuniserer med hverandre, så har ikke våre medlemmer denne muligheten. Uten andre tilbud blir de isolerte fra det sosiale livet, sier leder av Heming IPU, Per-Håvard Martinsen.

Ukens høydepunkt

Oslos forskrift om forebygging av koronasmitte skal fornyes og Martinsen håper at Oslo kommune vil åpne opp for at psykisk utviklingshemmede kan få drive organisert hallidrett igjen.

- For mange er dette ukens høydepunkt. Foreldrene forteller at de gleder seg ekstra til disse treningene med allidrett på mandager og lørdager. Gruppene er fordelt på alder og de trener som gruppe alene i store treningslokaler, med god avstand til hverandre. Med rundt 15 deltakere er det 5 trenere til stede, som hele tiden passer på at avstand opprettholdes. Dessuten er det ingen som er mer nøye med å holde avstand enn våre ungdommer. De skjønner alvoret i dette, sier Martinsen.

Andre kommuner har det

Han viser til at andre kommuner har åpnet for at organiserte aktiviteter for personer med funksjonsnedsettelser og andre særlig sårbare grupper kan gjennomføres. Blant andre har Bærum kommune en slik bestemmelse i sin forskrift.

- Jeg håper Oslo kommune ved byrådet vil åpne opp for det samme. Det vil glede våre ungdommer over hele byen, sier Martinsen.

På denne bakgrunn har Heming IPU bedt om en justering som gjelder idrett for psykisk utviklingshemmede, i forbindelse med at i dag, onsdag 20. januar, kommer byrådet med oppdaterte tiltak for Oslo.

Utfordrer byrådsleder

Høyres fraksjonsleder i bystyrets helse- og sosialutvalg, James Stove Lorentzen, har tro på at byrådet vil gjøre den nødvendige endringen, som blant annet gjør at medlemmene i Heming IPU får det tiltrengte tilbudet.

- Jeg vil gjerne utfordre Raymond på dette. Oslo må nå åpne opp for alle under 20, og ikke minst åpne opp for å gi dispensasjon for grupper som har spesielle behov, også for de over 20, sier Lorentzen.

