Vil anlegge 144 parkeringsplasser i boligområde

Det er Bilia som har sendt ut nabovarsel om at de planlegger nesten 150 parkeringsplasser i grøntområdet langs jernbanelinjen, med innkjøring fra Bestumveien.

Publisert: 03.08.2020 kl 16:07

BESTUM: Nabovarselet kom i fellesferien, og fristen for å svare gikk ut mandag 3. august.

Reagerer sterkt

I nabovarslet kommer det frem at Bane NOR er hjemmelshaver. Bane NOR ønsker å leie ut arealet midlertidig, inntil de finner riktig tid til å utvikle tomten til boligformål, i tråd med gjeldene regulering, som er småhusplanen. Det er altså uvisst når tomten vil bli utviklet til boligformål. Bilia vil søke dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å få midlertidig parkeringsplass på stedet. Dette er så langt ikke opprettet sak hos Plan- og bygningsetaten om forholdet.

– Jeg reagerer sterkt på at nabovarsel blir sendt ut midt i fellesferien, hvor muligheten på å svare på dette blir begrenset. Det er mange i nabolaget som reagerer på planene, men fellesferien gjør at vi ikke får samlet oss for vurdere disse planene og konsekvensene av en slik parkeringsplass inntil tomtene våre, sier Håvard Nygård, som eventuelt vil få parkeringsplassen helt inntil hagen, som i dag er skjermet av grøntområdet.

PLANEN: Dette er illustrasjonen som følger nabovarselet med fordeling av parkeringsplasser. Ill.: Årstidene Arkitekter

En liten naturperle

Han er bekymret for trafikkøkningen og ikke minst støy og forurensing knyttet til en parkeringsplass som vil erstatte det han mener er et mye brukt grøntområde.

- Det er allerede stor trafikk i dette området. Det er mye barn her, og det er en gåkultur med hensyn til at barna skal gå til Bestum skole. Jeg synes det er synd at dette grøntområdet med den asfalterte stripen skal forsvinne. Det er ikke mange grønne lunger i nabolaget. Det er i dag brukt som spaser- og turområde, ikke minst for dem som har hund. Barna leker og lærer å sykle trygt her. Mange plukker bringebær, og det er et rikt fugleliv. Selv med villnisset, er det en liten naturperle. Egentlig burde dette bli et parkområde, i stedet for at alt grønt blir fjernet, planert og erstattet med asfalt, sier Nygård.

Hvilken garanti?

Bilia skriver i nabovarslet:

Bane NOR ønsker innen en 5-6 år å anlegge boliger slik reguleringsplanen tilsier (her er det markedet som vil være avgjørende), men før slike boligprosjekter foreligger, ønsker de å benytte området til parkeringsplasser. P-plassene skal benyttes til utleie for en bedrift med lokaler som ligger syd/vest for eiendommen langs E18. Dette vil i stor grad være ansatteparkeringer, da disse i dag parkerer gatelangs i Bestumveien og Sigurd Iversens vei.

- Hvilken garanti har vi for at dette blir et midlertidig tiltak? Altfor ofte ser vi at midlertidige tiltak strekker seg over flere tiår. Området vil bli avlåst, og her vil det nok komme alt fra bruktbiler, biler som skal på verksted til parkering for ansatte. Det vil bli trafikk store deler av døgnet, sier Nygård.

I nabovarselet står det at Mærradalsbekken med skogholtet vil bli bevart. Utbygger mener at området i dag er av en slik karakter, at det ikke gir rom for ett trivelig opphold, med sin krattskog og uoversiktlighet.

I nabovarselet står det videre blant annet:



Med tiltakets midlertidighet medfører det ikke til at intensjonen i reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt, og heller ikke for overordnede planer. Fordelene ved tiltaket blir klart større enn ulempene, da det letter på gateparkeringene i området. Arealet blir ryddig, penere og belyst, slik at trivselen økes. Klar forbedring i forhold til dagens uryddige og uoversiktlige situasjon.

