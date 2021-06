– Det vil alltid være ulike synspunkter i en så sammensatt sak som sykehussaken er – også innen Høyre, svarer BU-leder Carl Oscar Pedersen (H) på irettesettelsen fra partifelle James Stove Lauritzen i Akersposten tirsdag.

OSLO: – I min rolle som leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, er jeg svært opptatt av den totale sykehuskapasiteten i byen. Jeg ser det som en del av mitt ansvar som bydelspolitiker å gi uttrykk for det vi mener er det riktig å gjøre, sier Pedersen og legger til at slik takhøyde skal det være i et parti.

– Bydelsutvalget er enige om at utbygging på Aker er best, men alle slike store og omfattende saker, har fordeler og ulemper. Ingen tvil om det, sier Pedersen og han uttrykker bekymring over at totalkapasiteten ofte blir undervurderes i disse sakene.



– Vi må ikke ende opp med en feilvurdering her.

Vedtaket i BU-utvalget var enstemmig. Høyre har hele åtte representanter, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet har to representanter hver, og Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet har en representant hver.

Ikke begeistret

James Stove Lorentzen er Høyres fraksjonsleder for helse- og sosialsaker i Oslo bystyre. Han uttalte til Akersposten at i en så stor og kompleks sak vil det alltid være ulike meninger.

– Selvsagt vil det være det, sier Pedersen og legger til at hvis det bare var ett riktig svar så ville alle gått inn for det.

Stove Lauritzen satte ikke særlig pris på at en med ulik mening, fantes innen hans eget parti.

– Ut fra vårt ståsted mener vi at utbygging på Aker er best. Vi er blant annet bekymret for den totale sengekapasiteten. Vi politikere må hele tiden vurdere den totale planen og gå for det vi mener vil være den beste helhetsløsningen, sier Pedersen.



Akkurat det samme sa Stove Lorentzen i gårsdagens avis, men partifellene har havnet ned på ulike forslag til løsning.

I nytt lys etter pandemien

Sykehusplanene, som er ute på høring, er laget før koronaviruset begynte på sin jordomseiling. Pandemien har med all mulig tydelighet vist at i en slik situasjon er avstand viktig. Ullevål ble i sin tid bygget som et pandemisykehus. Det er ikke forklart hvordan de foreslåtte høyhusene ivaretar smittefaren ved en ny pandemi. Stove Lorentzen uttalte følgende:

– I dag har vi bedre løsninger enn den gangen da Ullevål sykehus ble bygget, og det var for en annen tid.

– Det vil kanskje være klokt av både politikere og utbyggere å gjøre nye vurderinger i lys av pandemien, svarer Pedersen. Han mener at partifellen i gårsdagens intervju ikke viser til hvorfor hans valg er det beste.



Stove Lauritzen viser til Plan- og bygningsetaten og til Helse Sør-Øst, men trekker ikke fram hvilke fordeler eller ulemper som ligger i de planene.

– Pandemien har vekket oss, sier Pedersen. – Ingen tvil om det. Vi har fått oppleve på kroppen hvor viktig dette med smittevern er. Det er noe som må ivaretas godt når vi nå skal bygge for fremtiden.

– Fraksjonslederen er kanskje mest redd for en utsettelse?



– Det vet jeg ikke noe om, men vi må ta den tiden vi trenger, sier Pedersen og vender tilbake til dette med kapasiteten. Nordmenn fikk føle på kroppen hvordan det ble ryddet plass på sykehusene for covid-19-pasienter og at planlagte operasjoner måtte utsettes.

Over til bydelene?

Som leder i bydelsutvalget er Pedersen og hans kollegaer i BU-utvalget bekymret over hvordan en tenker seg omleggingen til hjemmesykehus.

– Det er altfor lite konkret om hvordan dette skal utvikles i årene framover, sier Pedersen og trekker fram hvilken stor belastning dette vil få på primærhelsetjenesten. Staten flytter på en måte sykehussenger over til primærhelsetjenesten.



– Belastningen for bydelene er ikke tilstrekkelig belyst. Vi har i vårt vedtak pekt på disse problemene, sier Pedersen. Dette bekymrer ham virkelig.

– Jeg er valgt for å ivareta de beste løsningene for innbyggerne ut fra mitt ståsted, sier Carl Oscar Pedersen, som mener at partipisk i denne kompliserte saken ikke egner seg.

– Derimot er takhøyde er viktig!