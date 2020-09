– Vaksinér dere! er oppfordringen fra bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i Bydel Ullern. – Det å ta influensavaksinen som kommer i månedsskiftet september-oktober, er viktigere enn noen gang tidligere.

Publisert: 16.09.2020 kl 10:15

BYDEL ULLERN: – Du og jeg må gjøre det vi kan for å hindre at vi blir syke – også influensasyke, fortsetter Joten. Forkjølelse og influensasymptomer kan forveksles med koronasmitte. Hun går alltid foran med hensyn til å vaksinere seg og hun ber innbyggere som er i risikogruppen, ansatte i helse- og omsorgssektoren, samt andre som arbeider med mennesker, om å gjøre det samme.

– Målet er at 75 prosent av alle over 65 år, de som er i risikogruppen og de som jobber i helse- og omsorgssektoren vaksinerer seg.

Om en også trenger lungebetennelsesvaksine, er det opp til fastlegen å avgjøre.

– Er dette en del av dugnaden?



– Ja, du kan si det slik.

– Og korona-vaksinen. Er den langt unna?



– Helt umulig å si, men vi må fortsette med dugnaden helt til det kommer en vaksine.

Forhåpentligvis kan det skje allerede til neste år, men det gjenstår å se. Inntil den kommer må vi fortsette med å holde avstand, vaske hender, hoste i armhulen og ikke samle oss i store grupper.

Lite smitte

Smitten i landet – og i Oslo - er for tiden på oppadgående.

– Kommer det nye bølger med smittetopper?



– Vi håper ikke det, men vi er forberedt på en situasjon med mange smittede i bydelen, sier Joten og legger til at en har bygget opp et apparat for å møte en eventuell bølge. Bydelen er bedre rustet enn da pandemien kom.



– For å holde smittetallet nede, kan vi ikke slappe av. Vi må hele tiden forholde oss til at viruset er her.

I sommermånedene hvor folk var mye ute, var dette med å holde avstand lettere. Nå når høsten er her – og dagliglivet og innelivet er i gang igjen – kommer vi tettere inn på hverandre. Vi ser at smitten i Oslo øker. Da blir dette med å holde avstand enda viktigere. Viruset kan få bedre muligheter til å spre seg enn i sommer. Det å reise kollektivt, oppleves av enkelte som en utfordring.

– Det viktigste da er å holde en meters avstand. Hvis dette ikke er mulig, bør en bruke munnbind.

Den største smittespredningen skjer nå i samvær med familie og venner, og det er flest smittede i alderen 20-29 år. De fleste av disse blir ikke særlig syke, og ikke alle merker at de er smittede. Derfor er bekymringen at disse kan smitte mange andre - også eldre og de i risikoutsatte grupper.

Krevende smittesporing

– Smittesporing er krevende, sier Joten. Det fikk en erfare da Vestre Aker fikk en smittetopp i forbindelse med ungdomsfester tidligere i høst. Joten oppfordrer derfor alle til å følge smittevernreglene om maks 20 personer samlet med en meters avstand.

– Det er også kostbart.

– Ja. Men det viktigste er å ha de menneskelige ressursene til å drive med smittesporing. Vi må ha nok folk til å gjøre jobben. Dette er en utrolig viktig jobb som hindrer at flere enn nødvendig blir smittet. Derfor er det samarbeid på tvers av bydelene for å kunne stoppe en eventuell smittespredning.



I løpet av høsten vil det komme digitale verktøy som gjør det enklere å følge opp med helsesjekk for de som er smittet.

Teststasjonene er viktige

– I forbindelse med oppbyggingen av teststasjonene har jeg gått ut med en oppfordring til ansatte i bydelen. De som kan tenke seg å melde seg til tjeneste på teststasjonen, ta kontakt.

Alle bydeler bidrar med ressurser til teststasjonene som bygges opp på ulike steder i Oslo.

– Skal alle teste seg?



– Nei. Du skal bare teste deg hvis du har symptomer som gjør at du tror du er syk.

Har rammet mange

Pandemien har rammet mange, selv om en ikke er fått påvist covid-19.

- Da samfunnet ble stengt og tilbudene lukket, ble det vanskelig for mange, sier Joten og legger til at man i bydelen har kunnet registrere at det i etterkant blant annet har kommet flere henvendelser til barnevernet, at flere trenger sykehjemsplass og at flere har behov for tjenester fra bydelen.



– Det er en ikke ønsket utvikling, sier Joten.

Bydelen satser mye på at innbyggerne skal – så lenge det er mulig – ha gode liv hjemme.

– Dessverre vet vi at noen har valgt ikke å gå til lege i den første tiden etter koronapandemien kom og dermed ikke fikk den hjelpen de trengte.

Andre ble ikke sett av fellesskapet fordi stedet en skulle til var stengt og en var bedt om å holde seg hjemme. Skole og barnehager er blant de viktige fellesarenaene. Eldre og demente opplevde at deres samlingssteder var lukket.



– Vi må alle gjøre det vi kan for å holde smittetallet nede, hvis ikke vil det gå ut over andre tjenester. Er det noe vi ikke ønsker, så er det det. Vi vil gjøre det vi kan for å gi gode tilbud til flest mulig, sier Marie Anbjørg Joten. Hun håper og tror at det ikke vil bli nødvendig med strenge smittevernstiltak ved en eventuell oppblomstring.

Dugnaden er ikke over

– I vår så vi en fantastisk dugnadsånd blant våre innbyggere. Jeg oppfordrer alle til å tenke litt ekstra på de eldre og andre i risikogruppene. Se hverandre, ta vare på hverandre og tilby naboen handlehjelp når dette trengs, så kommer vi oss igjennom denne utfordrende tiden sammen.