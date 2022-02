«Viktig gjennomslag for Hoff og Smestad skole»

Bystyret har gjort viktige vedtak vedrørende Smestad skole og Hoff skole. Frp var en av forslagsstillerne.

Publisert: 04.02.2022 kl 10:30

Grunnlaget for all utvikling, forskning og verdiskaping legges på skolen. FrP skal jobbe for at tidlig innsats, fra første klasse av, blir iverksatt best mulig. Barn elsker å lære, den lysten må utnyttes, både i barnehagen og i første klasse og de andre klassetrinnene. Det er en selvfølge at skolene skal ha god kapasitet, moderne standard og at skolebygging skal prioriteres.

Frp har sammen med Høyre fått gjennomslag for at byrådet må utrede om Hoff skole kan gjøres om til en ren ungdomsskole, og ikke en 1.-10. skole slik planen legger opp til i dag. Byrådet må også utrede å gjøre Smedstad skole til en ren barneskole, og ikke en 1-10.skole. Dette var et viktig gjennomslag, og et enstemmig bydelsutvalg i Ullern stod bak kravene.

Frp mener at skolebygging må prioriteres høyere i Oslo. Under nåværende byråd er hele 80 prosent av nye skolebygg, utvidelser, og vedlikeholdsprosjekter utsatt. Og skolebehovsplanen som nå behandles i bystyre er utsatt i hele to år. Det er svært mange skoler som også trenger økt vedlikehold, og dette går utover undervisningen til flere elever, og det er ikke akseptabelt.

Under det forrige borgerlige byrådet ble det bygget 104 klasserom i året, og nå bygges det kun 34 klasserom i året. Vi har også foreslått i bystyre å ta i bruk OPS- prosjekter for å bygge skolene raskere, dette er et samarbeid mellom det offentlige og private, og Ullern videregående skole ble bygget som et OPS- prosjekt. Dessverre fjernet byrådet OPS- prosjekter i 2015, og dette bør gjeninnføres mener vi.

Når det gjelder Hoff skole, er det mange elever og foreldre som berøres av utsettelsen, og skoler i området rundt blir også påvirket av forsinkelsene til byrådet. Blant annet Ris skole. Med forslagene vi har fått gjennom, så vil det bli en bedre utnyttelse av uteområdene planlagt på Hoff skole.

Vi trenger også flere plasser i spesialskolene, og underdekningen på disse viktige plassene må det tas tak i. Alle skal ha rett til et godt faglig, og sosialt tilbud tilrettelagt for den enkelte i sitt nærområde. Oslo kommune har en solid økonomi, og det finnes midler til både nye skoler, utvidelser, og viktige rehabiliteringer for å sikre barn- og unges skolehverdag. Skolepolitikk trenges å prioriteres høyere.

Aina Stenersen

Nestleder i Frp’s bystyregruppe

Berit Jensen Riis

BU-representant for Frp i Ullern bydel