– Vi visste at det kom til å bli enormt tøft

Aker Topphåndball var helt sjanseløse og tapte 24-47 da serielederen Vipers Kristiansand kom på besøk i Rema 1000-ligaen i Ullernhallen onsdag.

Publisert: 05.11.2020 kl 10:10

ULLERN: – Vi visste jo at det kom til å bli enormt tøft mot Vipers, og så synes jeg at de er et av Europas beste lag. De er profesjonelle, mens vi er semiprofesjonelle. Samtidig så synes jeg at vi gjør det veldig enkelt for dem, sier Karoline Lund.

For med nitten bomskudd og nitten tekniske feil holder man i hvert fall ikke følge med et lag stappet med landslagsspillere.

– Vi blir nølende til tider. Vi sa at vi skulle være tålmodige med ball, men det er ikke synonymt med å stå å kaste gris på tolv meter. Når vi er passive, så kommer fort de feilene, sier bakspilleren.

Selv var 21-åringen et av lyspunktene med seks scoringer på syv skudd. Det er absolutt godkjent når du står overfor keepere som Katrine Lunde og Evelina Eriksson.

– Det har svingt for min egen del, og det har gått litt opp og ned. Jeg hadde en fin kamp mot Oppsal, og jeg følte at jeg kom i noen fine skuddsituasjoner der, og jeg fikk noen fine i første omgangen i dag. Så det er bra, men det viktigste for vår del er å få det kollektive til å funke, forklarer Lund.

Brutalt

Og det slet hjemmelaget med i starten, derfor kjørte Vipers også over Aker i starten, og etter åtte minutter økte Ragnhild Valle Dahl til 9-2.

– Vi blir for passive, og vi må være mer offensive i hodet. Vi har noen enorme kvaliteter i dette laget, og vi må bruke det litt mer, rett og slett, sier Lund.

Aker ble knallhardt straffet for hver lille feil, og det ble ikke bedre av at ingenting funket bakover.

– Vi blir generelt alt for lave og blir dratt for lett fra hverandre. I tillegg så bruker vi for lang tid til etablere oss og Vipers får kontre inn for mange enkle mål, sier trener Henrik Wilhelmsen.

Til pause ledet gjestene fra Kristiansand hele 24-13, og det ble ikke spesielt mye lysere etter hvilen.

Vipers var flere hakk bedre over hele linja og ledet blant annet 30-14 etter seks minutter.

Likevel skal blant andre Julie Granum (20) ha for innsatsen de siste 20 minuttene.

Selvfølgelig ble hun hardt straffet for feil, men fikk vist seg bra fram med tre mål på seks skudd, assist, i tillegg til at hun skaffet en straffe.

– I andre omgang har de et veldig langt bytte og jeg er glad i å kjøre etter med fart, så jeg hadde lyst til å utnytte det, og så kom mulighetene etter det, forteller Granum.

– Hva kan dere lære av en slik kamp?

– For det første så ser vi jo hvor standarden er og at vi har masse å lære. Vipers er veldig gode på overblikk, og de vet akkurat hvor de har hverandre. Jeg tror de setter flere krav til sidemannen også, forklarer Granum, som for øvrig ble kåret til Akers beste spiller.

To kamper igjen før jul

Det ble til slutt hele 47-24 i favør Vipers.

– Den fysikken Vipers-spillerne har bygd opp i løpet av de siste årene er merkbar i dag. De kiloene mer med muskler blir veldig synlig i duellspillet, men jeg håper også det skal være en motivasjon for Aker-jentene til å jobbe hardt i årene som kommer, sier trener Henrik Wilhelmsen.

Aker har igjen Fredrikstad og Larvik før EM-pausen i desember, og det er fire potensielle poeng både Lund og Granum ønsker seg.

– Det er viktige poeng, både mot Fredrikstad og Larvik, og vi skal gjøre alt vi kan for at det skal bli fire poeng i de to kampene der, sier Lund.

Aker ligger nå på en 10. plass med seks poeng på de åtte første kampene.