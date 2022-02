– Vi vil ta latteren tilbake!

Det er to år siden sist det ble satt opp skolerevyer her i landet, og Ullern-elevene er mer enn klare for å vise hva de duger til fra skolens flotte auditorie.

Publisert: 26.02.2022 kl 09:10

ULLERN: Revysjef Silje Jonker kan fortelle om en supermotivert revygjeng som har gitt alt for at årets revy virkelig skal glede.

- Det har vært en ganske annerledes inngang og oppstart til årets revy. I 2021 ble alle skolerevyer selvfølgelig avlyst grunnet korona, og da ble egentlig en naturlig "revylenke" brutt. Det måtte litt ekstra innsats til for å få engasjementet opp hos elevene, men når det først løsnet ble vi nesten for mange for oppgavene. Herlig!

Silje skulle vært med som skuespiller i fjor, og hun var ikke i tvil om at hun ville være en del av årets revy.

- Revyene er med på å skape et utrolig bra samhold på skolen, vi har det veldig, veldig gøy underveis og får venner på tvers av klasser og klassetrinn. En sånn motivasjonsfaktor er jo gull å ha!

Finne veien ut

Årets Ullernrevy har fått det smått kryptiske navnet «Dette er en melding til alle våre kunder», og gir i utgangspunktet ikke noen øyeblikkelig forståelse av tema for revyen. Det har skuespillerne Charlotte Myrset og Henrik Olof Solberg en utmerket forklaring på.

- I årets revy fokuserer vi ikke på å holde oss til den klassiske, røde tråden som revyer i Oslo ofte har gjort de siste årene. I stede handler revyen rett og slett om åtte mennesker som blir stengt inne i en butikk og bestemmer seg for å lage revy. Resultatet blir en god blanding av sketsjer som handler om alt mulig rart, forklarer Henrik.

- Det har vært så mye alvor!

Ullern har tradisjon for å sette underholding og latter høyt på prioriteringslisten for sine revyer, og de ser i hvert fall ingen grunn til å endre dette i år. Revyskuespillerne Henrik og Charlotte er strålende fornøyde med resultatet.

- Vi ville lage en revy som bare er gøy! Vi vil ha latteren tilbake, det har vært så innmari mye alvor de siste årene. Så i stedet for å ha ett tema har vi gått for 22 hummer- og kanari-sketsjer. Det er utfordrende, men aller mest gøy. Variasjonen i sketsjene gir masse energi til revyen, sier Charlotte.

Begge har for øvrig skuespillererfaring.

- Javisst! Charlotte var med i «Snøfall», mens jeg hadde en replikk på to-tre ord i Hovseterrevyen en gang, sier Henrik og ler.

Bratt læringskurve, dyktige instruktører

Henrik er vesentlig mer delaktig denne gang. Og ganske så fornøyd med hvor mye de opplever og har lært på veldig kort tid.

- Det har overrasket meg hvor autentisk vi jobber. Sketsjene er selvlaget og mye blir til underveis. Samholdet er også veldig bra – det er rett og slett kjempegøy å jobbe med dette! Og jeg står med glede tidlig opp hver dag, noe som er totalt ulikt meg. Vi har fokus på variert innhold, og vi byr på sketsjer som strekker seg langt utover vår egen generasjon. Og så er vi så heldige å ha veldig dyktige instruktører, sier Henrik.

Begge ønsker de å berømme instruktørene.

Premiere: 1. mars. Ullern-elevene lader opp.

- Sketsjene er smart bygget opp, vi får masse frihet i forhold til innhold, og så har vi to veldig bra instruktører som backer oss. Konkurransen om oppmerksomheten er stor, men vi skal gjøre alt for å vekke revyånden hos publikum igjen!

Instruktørene som berømmes er Nicolai Arnesen og Oscar Greger. De er selv skuespillere, de har gjort revyer, Oscar er utdannet fra Westerdals, mens Nicolai har sin utdannelse fra Norsk Skuespillerinstitutt. Og begge er imponerte over nivået på skuespillerne i Ullern-revyen.

- Dette har vært bare gøy!

- Vi søkte sammen om å få være instruktører i år, og Ullernrevyen var vårt førstevalg. Det er så gøy å se utviklingen, hvordan elevene etter hvert finner tryggheten, tør og vise seg frem og etter hvert liker seg på scenen. I utgangspunktet er den skummel for mange. Denne gjengen kan gå for en skuespillerkarriere alle sammen. Her er det så mye talent, sier Oscar.

Det ligger langvarig og hard jobbing bak resultatet instruktørene imponeres over. Prosessen for å få bli skuespiller i årets Ullernrevy startet med audition i august-september -21.

- Det har faktisk vært bare gøy å være instruktører for denne finfine gruppen. I tillegg til å bli gode skuespillere har de lært å skrive sketsjer og de har lært hva et humorpoeng er. Hele truppen har hatt en fantastisk utvikling, det har oppstått mange nye vennskap og nå skal de endelig få vise seg fram. Dette er bare gøy, uansett hvordan det går avslutter Nicolai Arnesen.

Revyen har premiere 1. mars og spilles t.o.m 6. mars.