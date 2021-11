– Vi vil sette Røa på kartet igjen, der Røa skal være!

Søndag kan fotballjentene til Røa Dynamite avgjøre opprykket til Toppserien, og da vil kaptein Sarah Suphellen ha fulle tribuner.

Publisert: 06.11.2021 kl 11:20

RØA: – Vi har lyst til å rykke opp i Toppserien og sette Røa på kartet igjen – der Røa skal være. Og da er det så sykt viktig at vi får med oss folket rundt. Vi har lyst til å være viktig for lokalmiljøet, sier kaptein Sarah Suphellen (22).

22-åringen og resten av Røa har kjempet til seg 11 seiere, fem uavgjorte og i alt 38 poeng så langt i 1. divisjon med to kamper igjen, og drømmen er å kunne feire et opprykk med et stort hjemmepublikum.

– Vi har jobbet veldig hardt i hele år, hele gruppa for å oppnå dette. Klubben gikk ned mye økonomisk, så vi har slitt oss igjennom året og bygd opp ett eller annet som vi har lyst til å feire med resten, forklarer Suphellen.

Spesielt håper hun at klubbens barn og unge tar turen for å lage litt liv.

– Jeg tenker at unge jenter og gutter i Røa kan komme på kamp, og vi skal være et lag som de unge jentene kan se opp til. At de også tenker «ja, jeg vil også spille for Røa». Da trenger vi ikke bare engasjement fra dem, men også foreldrene deres, at de tar dem med på kamp. Det betyr mye for oss når de møter opp, påpeker kapteinen.

Fysisk sterke Åsane

Og Per-Ivar Stokkmo, leder for marked & kommunikasjon i Røa IL, kan dessuten fortelle Akersposten at det skal være stand, utdeling av flyers, og at de hadde forberedt fire forskjellige konkurranser innad i klubben.

– Det er internt i breddefotballen hos oss, og det er konkurranser på de som lager mest liv og røre, de beste heiaplakatene, størst gruppe av spillere og beste heiarop. Vi skal ha mye liv og røre, og forhåpentligvis feire et opprykk til Toppserien sammen med Røa Dynamite Girls, sier Stokkmo.

Men skal man ha noe å feire førstkommende søndag, må de ha minst ett poeng. På motsatt banehalvdel venter Åsane, som ligger på en andreplass bare tre poeng bak.

Og Åsane blir ingen walk over, noe Røa-spilleren også er fullt klar over.

– Åsane er et sterkt lag. Det er lenge siden vi spilte mot dem, og de er direkte og fysisk, sier Suphellen.

Og hun har bortekampen tidligere i år som endte 2-2 friskt i minne.

– Det var en ganske tøff bortekamp og var vel den første ordentlige bortekampen. Det er en bra første omgang og vi går til pause med 0-2. Etter pause får de to raske. Vi skaper en del mot slutten og det er egentlig vi som er nærmest 2-3 om jeg husker rett. Det er mye som har skjedd siden den gang både hos oss og hos dem, sier Suphellen.

– Hvordan da?

– Vi har kommet mye lengre ut i sesongen, spilt oss mer inn og utviklet oss videre blant annet, forteller Suphellen.

– Har dere følt på noe forventningspress fra omgivelsene på at dere skulle rykke opp?

– Vi har ikke følt på noe press på det, men det er så klart det når vi er det Toppserie-laget som rykket ned, så er vi det laget de andre føler de må hevde seg mot, og vi var klare over at vi var det laget de ville slå i år. Men vi har klart å ha fokus på oss selv og lengre frem i tid og egen utvikling. Vi vet at ting ikke kommer av seg selv, forteller kapteinen.

Selv signerte hun nylig en ny kontrakt fram til 2024.

– Jeg trives veldig i klubben og det er derfor jeg har engasjement på å få folk på kamp og få engasjementet rundt laget litt opp også. Spesielt nå når vi forhåpentligvis rykker opp. Så trives jeg veldig i Røa som klubb, og så liker jeg miljøet og bydelen, sier Suphellen.

Røas CP-lag skal være ballhentere

Stokkmo forteller også at ballhentere på kampen blir klubbens CP-lag, altså de med Celebral Parece.

– Vi har en klar filosofi om at Røa skal være en klubb for alle, sier han.

Kampen mellom Røa og Åsane spilles søndag 7. november kl. 12 på Røabanen.