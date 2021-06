I faresonen:

Et mye brukt grøntområde i Ullern står i fare for å bli bygget ned. Nabolaget har gjort mye for å ivareta skogen og protesterer hardt mot kommunens boligplaner.

Publisert: 06.06.2021 kl 09:25

ULLERN: Da Akersposten ankommer Ullernveien, høres taktfaste rop fra et lite skogområde. Det er mange barn som har samlet seg med en helt spesiell agenda.

Når vi kommer nærmere så stiger også volumet fra en rekke barn: Vi vil redde skogen. Vi vil redde skogen. Vi vil redde skogen.

Og skogen det er snakk om, er et lite område som barn og voksne har slått ring om, etter trussel om nedbygging. Oslo kommune vurderer å fjerne skogsområdet mellom Ullernveien og Ullernfaret og erstatte dette med omsorgsboliger. Det faller mange i nabolaget tungt for brystet.

LEKESKOGEN: Det er dette skogområdet nabolaget kjemper for. Google Maps

Uten betenkningstid

Vi spurte barna om hvorfor skogen er så viktig for dem. Svarene er mange, vel begrunnet og kommer uten betenkningstid.

- Vi leker her hver dag

- Vi lager hytte

- Hvis de bygger her, så ødelegger det hjemmet til mange dyr.

- Det er masse dyr her. Ekorn, høner og katter og det er bier og maur – og hunder

- Se på alle trærne og plantene

- Vi må få lov til å ha skogen vår

10 år gamle Andreas kommer bort til Akersposten på egen hånd og vil fortelle noe alvorlig.

- Du må skrive at hvis skogen blir ødelagt, så er det veldig trist for oss. Dette er også skolevei for mange barn. Det blir mye farligere skolevei om skogen blir borte, sier Andreas.

Veldig mye brukt

Argumentene for å bevare skogen er mange og de voksne er naturlig nok helt enige. Vi møtte en av aksjonslederne for Bevar «Lekeskogen» på Ullern, Cathrine Gram. Bydelspolitikerne Margrethe Geelmuyden (V) og Tor Einar Dørum (V), som gjorde Akersposten oppmerksom på saken, er også til stede.

Kommunen utreder altså muligheten for å omregulere den såkalte barnehagetomten i Ullernveien 22 for å bygge ti omsorgsboliger til Ullern bydel.

- Dette er et lite skogområde som ikke er så synlig for mange, men det viktigste er at det er veldig mye brukt, både som skolevei, turvei og lekeområde. Dette er det eneste grøntområdet for nærområdet og et fristed for barna. Engasjementet for å bevare skogen er stort. Facebook-gruppen vår, Bevar "Lekeskogen" på Ullern, har 240 medlemmer som er fra nærområdet. Det er snakk om et lite stykke urørt natur, med et rikt plante- og dyreliv. Vi har håp om at dette vil bli omregulert til friområde, sier Gram.

Rundt oss i skogen er det husker, lekeapparater, zipline og opparbeidet område med benker og bord. Lenger opp i skogen kan vi høre ivrig kakling. Det skal vi komme tilbake til.

ZIPLINE FOR ALLE: Cathrine Gram demonstrerer bruken av zipline, mens Margrethe Geelmuyden og Tor Einar Dørum lar seg rive med. Foto: Vidar Bakken

Må bli slutt

Tor Einar Dørum påpeker at det stadig vekk legges press på det som fungerer som friområder.

- Dette er hva vi ser hele tiden. Kommunale tomter bygges ned bit for bit og det dukker alltid opp et godt formål som unnskyldning. Alle disse små skogområdene, som gir så mye glede for så mange, er viktig å bevare. At dette området er under vurdering skaper usikkerhet. Riktignok har Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten anbefalt omregulering til friområde, men det skaper ingen sikkerhet når plansaken skal til byrådet, sier Dørum.

Margrethe Geelmuyden er heller ikke sikker på hva byrådet vil lande på, da flere tilsvarende grøntområder har gått tapt i forbindelse med utbygging.

- Det må bli slutt på at verdifulle, kommunale naturarealer blir brukt som tomtereserver. Vi ser det om igjen og om igjen at kommunen er den største synderen. Nå vil vi ha saken opp til politisk behandling i bydelen, både i kultur- og oppvekstkomiteen og byutviklingskomiteen. Vi ønsker å sette punktum for denne saken. Saken om Bypark Ullern er også en del av dette. Du kan være sikker på at bydelen står på den grønne siden og vil ha bevaring av dette, sier nestlederen i kultur- og oppvekstkomiteen.

Høner og hønsehauk

- Vi er livredde for at dette skal glippe på oppløpssiden, selv om vi håper på det beste. Bortsett fra en tapt skog, frykter vi at en fortetting her vil føre til økt trafikk og farlige situasjoner langs en allerede presset skolevei, sier Gram, som kan fortelle at kronerulling i nabolaget har bidratt til lekeapparater, bålpanne, benker og bord.

- Engasjementet er som sagt stort, sier Gram.

Det tviler ikke journalisten på, men hva med den stadige kaklingen lenger opp i skogen. Det får vi se. Nabolaget har etablert en liten hønsegård i skogen.

- Hønsegården er åpen og hønene får gå fritt til glede for barna. Eggene de legger kan de som bor i området fritt bruke. Hønene er flinke til å flakse og kommer seg opp i trærne. Der kan vi se de sitter og sover, forteller Gram.

Men alt er ikke bare idyll med rev og grevling i området.

- Noen høner har måttet bøte med livet. For en stund siden var det også en hønsehauk som slo ned på en av hønene. Jeg fikk heldigvis se det og rakk å redde den hvite høna, som nok var godt synlig for hønsehauken.

Hun kan vise bilder fra skogens dyre- og planteliv med alt fra flokker med rådyr til pinnsvin og flaggermus. Nabolaget har også stor bevissthet rundt dette med polinering, hvor blomsterenger får stå og det er etablert insektshoteller i skogen. Fuglekasser bidrar til rikt fugleliv.

Rådyr er også på besøk i skogen. Foto: Aksjonsgruppen

Gram understreker at området også må ses i sammenheng med tilstøtende friareal til Ullernfaret grendelag. Begge tomtene er innmeldt til kartleggingen og verdivurdering av friluftsområder ved Bymiljøetaten.

- Vi forstår at kommunen må vurdere egne tomter på grunn av høy eiendomspris i området, men ødelegger man denne skogen er det en uopprettelig handling. Gamle trær og dyreliv forsvinner for alltid. Og prisen man betaler er ikke bare at barna som leker her i dag mister grøntareal og lekeskogen sin, men at også alle kommende generasjoner gjør det. Det er en kostnad som også må tas med i regnestykket, avslutter Gram.

Følg Akersposten på Facebook