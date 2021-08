– Vi vil ikke støtte en regjering som fortsetter å lete etter olje og gass

– Først og fremst trenger vi en stødig regjering med en langt grønnere politikk, sier Martin Hill Oppegaard i Miljøpartiet De Grønne på spørsmålet om landet trenger en ny regjering.

Publisert: 06.08.2021 kl 13:40

Stortingsvalget 2021 nærmer seg. Innen mandag 13. september kveld skal millioner av nordmenn avgi sin stemme, og Akersposten har snakket med representanter for de større partiene, og felles for dem alle er at de har en tilknytning til Oslo vest. Her er Miljøpartiet De Grønnes Martin Hill Oppegaard. Red.



OSLO VEST: – Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre er gode statsledere, men begge må overvinne endringsmotstand i egne partier og samarbeidspartier.

– Er det det viktigste for MDG?



– Ja. Det er to saker som står øverst på vår agenda – klima og natur.

Oppegaard blir ivrig fordi klima og natur er de to største utfordringene – ikke bare vi – men verden står overfor.

Omstilling som monner

– Vi må få satt i gang tiltak, slik at vi får til en omstilling som monner. Klimautfordringen er så absolutt den viktigste utfordringen vi står overfor, sier Oppegaard og legger til at klima og natur henger nøye sammen. De endringene som skjer med klimaet, er med på å påvirke hvordan naturen må tilpasse seg. Det er på en måte to sider av samme sak.

– Vi må løse klimautfordringene, og vi må ta vare på naturen.

– Mange vil si at alle vindmølleparkene ikke tar vare på naturen. Hva mener du?



– Det er en god og viktig diskusjon, og den må vi ta. Kanskje er havvind løsningen. Dette med bølgekraft er kjempespennende. Det er et hav av muligheter. Vi må se nærmere på det.

Begrense hyttebyggingen

– Når det gjelder hyttebygging, må vi kun fortsette med det innenfor allerede eksisterende områder, sier Oppegaard. Han forstår at folk reagerer på all den hyttebyggingen som har pågått og sier at slik kan det ikke fortsette.

Det er ikke lenger tradisjonelle hytter nordmenn bygger, men en ny bolig. Hjemmekontor på fjellet eller ved sjøen er virkelighet for mange.



– Vi kan ikke fortsette med å bruke opp naturressursene på denne måten, sier Oppegaard og understreker viktigheten av å hegne om allemannsretten.

Mistet kickstarten

– Jeg synes at Regjeringen, helsevesenet, kommunene og bydelene her i Oslo, har gjort en flott jobb og ivaretatt folkehelsen nå under pandemien.

– Har ikke Regjeringen gjort noen feil?



– Jo, Miljøpartiet kritiserer at milliardene ikke ble brukt til å kickstarte omstillingen til det grønne skiftet. Det er meget skuffende. Her glapp en gylden mulighet til å komme godt i gang med den grønne omstillingen.

Oppegaard mener at Regjeringen tenkte altfor tradisjonelt.

– Det var galt å subsidiere gamle næringer når det er fornying og omstilling vi trenger.



Hele det norske folk fikk for eksempel se hvordan Norwegian takket for hjelpen ved å dele ut millioner i lederbonuser.

Må omfordele

– Forskjellene øker her i landet. Slik kan det ikke fortsette.

– Hvordan vil du endre på det?



– Vi må fortsette å omfordele gjennom skattesystemet og NAV. Også dette må være en del av den omstillingen, som ligger foran oss i det grønne skiftet.

– Vil ikke en omstilling gå ut over noen?



– Jo, men vi må fortsette å ta vare på hverandre og i alle fall dem som sliter tyngst.

Det er ikke tvil om at forskjellene i Norge øker – blant annet fordi formuene øker som rullende snøballer.

– Klima- og naturkrisen vil gå utover fattige. Omstilling til bærekraftig næringsliv og forbruk er derfor god fordelingspolitikk.



Oppegaard er bekymret over at det blir stadig flere som sliter økonomisk.

– Økonomisk utrygghet går utover barn, helse og livskvalitet.

Under pandemien ble dette meget synlig med lange matkøer på gaten.

– Oslo har i mange år hatt en vedvarende utfordring med hensyn til å redusere tallet på fattige. Vi må omfordele.

Nei til olje og gass-leting

– Selvsagt er Miljøpartiet De Grønne helt enige med det Internasjonale energibyrået (IEA) om at vi må slutte å lete etter olje og gass.

– Hvorfor?



– Etter 2021 har vi ikke behov for mer og vi vil ikke støtte en regjering som fortsetter å lete etter olje og gass.

– Hva skal vi da leve av?



– Det er derfor det er så viktig å komme i gang med det grønne skiftet. Det haster. Vi er i en alvorlig situasjon.

Miljøpartiet De Grønne er klinkende klare på at det må bli slutt på å lete etter mer.



– De flinke folkene vi har i disse næringene må få utfordringer, slik at deres kompetanse hjelper oss i det grønne skiftet. De må være med på å skape nye næringer, som er bærekraftige og som skal ta oss videre.

Enorme muligheter

– Her er det enorme muligheter og Norge er rik på kompetanse.

– Ligger Norge etter i det grønne skiftet?



– Ja.

– Kan vi lykkes med å omstille til det grønne skiftet?



– Så absolutt. Vi har store muligheter til å lykkes i dette. Vi må fokusere på mulighetene. Gjør vi det, kan vi klare det, men vi tar tapt mange år - dessverre.

– Får du folket med deg?



– Ja, når folk ser mulighetene som åpner seg og nødvendigheten av omstillingen.

– Da må vi vel legge om vanene våre?



– Det er helt nødvendig, men en omlegging er ikke ensbetydende med en asketisk tilværelse. Dessverre tror mange det. Vi må bare gjøre ting annerledes og vi må leve i pakt med naturen – hva den kan makte, hva som er bærekraftig.

Har vi viljen?

– Vil Norge nå klimamålene?



– Vi kan nå dem. Vi har evner og ressurser til å klare det. Spørsmålet er; har vi viljen?

Miljøpartiets Oppegaard sier MDG vil ta de grepene som er nødvendige.

– Det må vi gjøre så tidlig som mulig ellers kan det bli for sent.

– Haster det?



– Ja. Når en setter seg inn i de klimautfordringene verden står overfor så ser en at det er knapt med tid. Det haster, sier Oppegaard, som i førtiårene ble politisk radikalisert gjennom å lære om klimautfordringene. Han håper at det brede politiske sentrum som finnes her i landet, vil dra i riktig retning.

Rom for løsninger

– Er det for mye hestehandel i norsk politikk?



– Nei, det må være rom for å finne løsninger.

– Er du ikke redd for at velgere vil føle at akkurat deres sak, ble forhandlet bort?



– Selvsagt ligger det en fare her, men jeg håper at Miljøpartiet blir målt på de resultatene vi klarer å oppnå i de kommende fire årene.



Oppegaard trekker fram at vi har et politisk system hvor partiene må forhandle fram løsninger. Så gjenstår det å se om velgerne synes det ble gjort en god eller dårlig jobb i den forbindelse.

– Forhandlinger i politikken kan for eksempel gi gode og uventede løsninger.

– Hva tenker du på?



– Barnehageforliket på begynnelsen av 2000-tallet. Her fant Sosialistisk Venstreparti (SV) og Fremskrittspartiet (FrP) hverandre og fikk med seg Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp), sier Oppegaard. Ved første øyekast virket enigheten mellom SV og FrP rart.

– Politiske partier – uavhengig av rød eller blå side - samlet seg, noe som endte med at barnehageutbyggingen endelig skjøt fart sier Oppegaard, som har stor tro på forhandlinger i politikken, men det er vanskelig når partier ikke vil gi seg. Da kommer en ikke videre.

– Er alt til salgs?



– Nei. Partiet må også ivare ta sitt eget ståsted og være gjenkjennelig for velgerne, sier Miljøpartiets Martin Hill Oppegaard.

Kjøpslåing

Det blir opp til velgerne å kjenne på om det som skjer etter valget vil bli en god handel eller om stemmegiverne vil oppfatte det hele som en hestehandel – et begrep som brukes om politisk kjøpslåing.

I 2010 uttalte stortingspresidenten følgende: «Presidenten er ikke sikker på om «politisk hestehandel» og «politisk sirkus» er begreper som fremmer respekten for debatten i salen».



Uttrykket har vært regelmessig brukt i Stortinget for å kritisere vedtak der politiske motstandere har funnet sammen om saker - og også om taburetter.

