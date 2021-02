– Vi vil fjerne helseattest for eldre bilførere

– Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP). Han er saksordfører når saken kommer til behandling i Stortinget den 9. februar.

Publisert: 08.02.2021 kl 13:25

OSLO: – Jeg synes det er diskriminerende med en slik attest, fortsetter Hoksrud og legger til at han tror dette vil bli en gledens dag i dette året som startet med kraftige begrensninger i folks bevegelser og privatliv.

– Ikke minst for de som bor i distriktene er dette bra. Går forslaget som ligger på bordet igjennom, vil en biltur til nærbutikken og kommunesenteret kunne gjennomføres, sier Hoksrud og legger til at Norge vil kommer på linje med nabolandene Sverige og Danmark.

– Det kan være nok til at hverdagen blir lettere.

Det har i årenes løp vært skrevet en del om hvordan eldre som blir fratatt førerkortet på grunn av en helseattest, føler seg vingeklippet og diskriminert.

Det var SV-representantene Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Torgeir Knag Fylkesnes som fremmet forslaget 10. desember i fjor, som et representantforslag. Det er behandlet i komiteen som har fremmet forslaget som ligger på bordet. Stortingsbehandlingen gjenstår.

Bakgrunn

I juni 2019 kom en forskriftsendring fra Samferdselsdepartementet der aldersgrensen for krav om helseattest for førerkort ble hevet til 80 år. Dette er begrunnet med at ny forskning viser at det er medisinsk forsvarlig å heve aldersgrensen for å kreve helseattest for førerkort. Det er rundt 60 000 over 80 år med førerkort. Selv om det er flere eldre som kjører bil, har antall drepte eller skadde eldre gått ned.

Forslagsstillerne mener at tida nå er inne for å fremme forslag om å fjerne hele kravet om aldersbestemt helseattest, slik Norges naboland har gjort. Det er ingen saklige grunner for at Norge skal beholde dette.

En del eldre føler kravet om helseattest som stigmatiserende og respektløst.

Flertall for fjerning

– Flertallet mener at det er på tide at dette kravet fjernes, sier Bård Hoksrud og legger til at Stortinget også ber regjeringen se på muligheter for hvordan de som allerede har blitt fratatt førerkortet som følge av de kognitive testene, kan få mulighet til å få en ny vurdering av sin egnethet til å kjøre bil, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til løsning i løpet av våren 2021.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ser på representantforslaget som en naturlig fortsettelse av forenklingene som ble gjennomført i 2019.