– Oslohjelpa er et nytt lavterskeltilbud til barnefamilier i Bydel Ullern, sier Siri Gisholt, prosjektleder for Oslohjelpa. – Ønsker du å snakke med noen om barnet ditt, kontakt Oslohjelpa, oppfordrer Gisholt og legger til at tilbudet er gratis.

Publisert: 23.02.2020 kl 09:15

BYDEL ULLERN: – Alle kan ta kontakt. Det er ingen dumme spørsmål. Vi vet at det er mangt foreldre lurer på. Spør oss! Rydd usikkerheten av veien. Da blir det så mye enklere videre framover, sier Gisholt.

Oslohjelpa er et tverrfaglig tilbud til foreldre og barn. Her vil en møte ulike faggrupper. bydelspsykolog, psykiatriske sykepleiere, helsesykepleier, styrer i en barnehage samt et par barnevernspedagoger.

Ingen henvisning

– Her skal en få rask hjelp og en trenger ingen henvisning. Døren er åpen, sier Gisholt og legger til at en ved et tverrfaglig samarbeid vil kunne gi bedre hjelp enn tidligere. Fagfolkene arbeider i team.

– Det er en dør for familiene.

De ansattes kompetanse skal brukes til det som er viktig for barna og deres familier.

– Det er behovet som avgjør hvilken hjelp familiene får, og hjelpen gis der barnet er.

– Hvilken aldersgruppe er tilbudet ment for?



– I hovedsak alle fra null til 12 år, sier Gisholt. Svært mange barn går i barnehager og kan få hjelp gjennom de ansatte der. Derfor jobber Oslohjelpa med å legge til rette for å øke den allmennpedagogiske kompetansen i barnehagene.

Bydelen legger også til rette for at barn, som ikke går i barnehage, får rask og god hjelp når de trenger det.

– Her vil helsestasjonen være en sentral arena, i samarbeid med andre tjenester, sier Gisholt og sier at tilbudet er for alle bydelens barn.



– Foreldrerollen begynner tidligere enn fødselen. Hva med de gravide?



– Vi er også et tilbud til dem som venter barn.

Styrke foreldrerollen

Å være foreldre er ikke alltid like enkelt og i bysamfunn har en ikke alltid slekt og venner å spørre om det en lurer på.

– Spør Oslohjelpa. Lurer du på noe, ikke nøl. Spør.

Usikkerhet vil da kunne bli fjernet og familien vil – om nødvendig – kunne få den hjelpen de trenger ut fra den situasjonen den befinner seg i.



Foreldrerollen er under stadig utvikling. En kan si at foreldrenes oppgave er å sørge for at barna får ressursene, kunnskapene og ferdighetene de trenger for å mestre tilværelsen her og nå, men også det å forberede dem på voksenlivet. Det er liten tvil om at det moderne samfunnet innebærer at det er andre kompetanser enn tidligere som avgjør hvordan vi klarer oss som voksne.

– Vi skal også i gang med foreldrekurs, sier Gisholt.

Det er også åpent for alle og det er gratis.

– Vi ønsker å styrke foreldre i deres foreldrerolle.

Barn har kunnskap om eget liv

– Når samfunnet endrer seg så er det mangt og meget foreldre lurer på og gjerne vil snakke om. Ikke minst fordi vi i dag har et annet syn på det å være barn enn for bare få tiår siden, sier Gisholt og legger til at alt arbeid med barn skal være preget av et positivt og kjærlig syn. Barn skal vite at de har minst en voksen som er glad i dem.

– Ikke glem at barn og unge har mye kunnskap om sine egne liv.

Barn, unge og foreldrene skal medvirke i sine egne liv.

– Derfor skal tjenestene samarbeide med barna og deres familier i alle forhold som berører dem. Barna og familiene skal føle at de eier sin egen situasjon og er aktive deltakere i sitt egne liv, sier Gisholt og hun understreker viktigheten av å ta barn på alvor.



Alle ansatte som arbeider med barn og deres familier skal vite hvor viktig det er for barn å ha det trygt, ha noen som er glad i dem og at de blir hørt og sett. Barn og familier skal hver dag møte ansatte med høy etisk og faglig kompetanse.

– Alle ansatte skal ha et felles kunnskapsgrunnlag.

Offisiell åpning

Oslohjelpa åpner sine dører for befolkningen i Bydel Ullern 25. februar. Det blir markert med taler fra byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, og bydelsleder Carl Oscar Pedersen. Markeringen skjer i Familiens hus i Hoff terrasse 20. Leder for Familiens hus, Anne Lehne og prosjektleder for Oslohjelpa, Siri Gisholt, vil gi en presentasjon av tilbudet.

PS! Bydel Vestre Aker er allerede med i Oslohjelpa. Les mer her.



