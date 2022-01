– Vi vaksinerer med begge hender

– Nå vaksinerer vi med begge hender, sier Anita Solberg Syversen, leder av vaksinesenteret på Montebello. Det settes rundt 1200 sprøyter om dagen.

Publisert: 09.01.2022 kl 20:00

ULLERN/VESTRE AKER: – Det er så gledelig å se at flere av dem vi vaksinerer, kommer for å få sin første dose. Det er så viktig å få beskyttet dem vi kan, fortsetter Syversen. Vaksinesenteret i Noreveien på Montebello er vaksinesenter for både Bydel Ullern og Vestre Aker.

Syversen sier at de aldri vil få vaksinert 100 prosent av befolkningen, blant annet fordi noen av helsemessige årsaker ikke kan ta vaksinen.

I dag for ett år siden satte bydelsoverlege Olaf Hesle i Bydel Ullern den første vaksinedosen. Etter det har det gått slag i slag.

90 prosent er beskyttet

– I Bydel Ullern var 89,8 prosent vaksinert med minst to doser ved årets slutt, sier Syversen og legger til at når en også medregner dem som er beskyttet enten ved hjelp av vaksine eller fordi de har hatt korona, så er det hele 92,3 prosent av innbyggerne i Bydel Ullern. Syversen snakker her om dem over 12 år.

– I Vestre Aker var det 91 prosent som hadde fått to doser. Dette er tall fra 31. desember. Når vi også medregner dem som har fått to doser eller som også har fått beskyttelse ved å ha gjennomgått covid-19, så snakker vi om 93,2 prosent, sier Syversen. Også her er det snakk om dem over 12 år.

– Hvor mange har fått den tredje dosen – boosterdosen?

– Hos oss er det snakk om rundt 28.500 personer.

Dette står i skarp kontrast til det Akersposten kunne fortelle 6. januar – at Oslo har lavest andel vaksinerte i Norge.

(Saken fortsetter under bildet.)

Her får 94 år gamle Anne Marie Torgersen den aller første koronavaksinen i Bydel Ullern. Datoen er 9. januar 2021. Det er bydelsoverlege Olaf Helse, som setter sprøyten. Foto: Bjørg Duve

Innkaller

– Vi holder på å innkalle dem mellom 18 og 24 år til boosterdose. Det må ha gått 20 uker fra dose 2 før en kan få en oppfriskingsdose.

– Hvor mange står på listen for innkalling?

– Rundt 22 000 i de to bydelene. De vil få tilbud.

De to første ukene i dette året, blir det vaksinert for fullt. En regner med å sette ca. 8100 sprøyter hver uke.

– Når har dere åpent?

– Fra mandag til søndag fra klokken 08.15 til 22.30.

Man regner med å få vaksinert rundt 1200 personer per dag.

– Hvis en ønsker å få første dose, hvor skal en ta kontakt for å bli vaksinert?

– Da ringer en vaksinesenteret på 404 02 938 eller sende en e-post til timebestilling@bva.oslo.kommune.no

– Kan man kjøre innom vaksinesenteret i Noreveien 26 og be om å bli vaksinert?

– Ja, vi har drop in, sier Anita Solberg Syversen. Tidene varierer fra uke til uke så lederen for vaksinesenteret ber folk gå inn på bydelenes sine sider. Der står det også hvilke grupper som kan komme på drop in.