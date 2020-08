«Det forundrer meg at vi nordmann ikke klarer å takle nye utfordringer, ikke klarer å følge regler, ikke bruker sunt bondevett, ikke klarer å vise gjensidig høflighet og respekt for hverandre,» skriver Terje Bjøro.

Det koker i Oslo og andre byer. Folk er i harnisk. Legevakten får nye pasienter. Eldre våger ikke å gå ut. Rådhusplassen ser ut som en svinesti med henslengte sykler, det gjør også resten av Oslo. Vi gående er utrygge. Men hva skjer?



Heldigvis har MDGs samferdsels- og miljøbyråd Arild Hermstad tatt affære, og byrådsleder Raymond Johansen sier at han har fått nok. Nå kreves orden, system, krav om ferdsel i sykkelfelt, parkering i stativ etc. Hittil har Høyres statsminister sittet i ro. Hennes tidligere Frp-samferdselsminister åpnet frislippet. Og efterfølger Knut Arild Hareide (KrF) har vært stille som en mus inntil han for et par dager innså alvoret.

Oppriktig talt: Her må man ta ansvar. Politikere må ikke vente på et folkeopprør før det reguleres. At Venstre, Frp og Høyre på Stortinget har gjort noe dumt, betyr ikke at dumskapen bør få råde. Vi ser konsekvensene og myndighetene må handle. Lovverket må tilpasses, kommunene må få nødvendig frihet, og folk og fe må kunne ferdes trygt i trafikken. Motoriserte sparkesykler har ikke noe på fortauene blant barnevogner, blinde og småbarn å gjøre.

Selv er jeg ingen sparkesykkelhater. Heller ikke gammel grinebiter (håper jeg). Men jeg synes i tillegg de farer man utsettes for, at det er ganske ressurssløsende og lite estetisk at syklene bare hives rundt om og så plukkes opp av et av eierfirmaene. Nylig gikk jeg i min hjembydel Vestre Aker fredelige Charlotte Andersens vei på Vinderen fra a til å. Jeg kunne telle 59 henslengte sparkesykler.

Det forundrer meg at vi nordmann ikke klarer å takle nye utfordringer, ikke klarer å følge regler, ikke bruker sunt bondevett, ikke klarer å vise gjensidig høflighet og respekt for hverandre. Vi turer frem, og slenger sparkesykkelen fra oss. Og så får andre rydde opp.

Terje Bjøro

MDG-politiker og medlem Vestre Aker Seniorråd

