«Vi trenger nye bygg, og vi trenger å organisere oss for fremtiden»

Sykehusstrukturen i Oslo

Sykehusplassering engasjerer, og Oslo Universitetssykehus sine planer er intet unntak. Det fremmes en rekke kritiske kommentarer til de foreliggende planene, og skeptikerne ønsker en ny utredning. De siste dagene har det vært en aktiv debatt i Akersposten og på Facebook. Det fremkommer påstander og beskyldninger som jeg ønsker å kommentere og forhåpentligvis få til en mer opplyst debatt. Mange på sykehusene ønsker nå at en avgjørelse tas og at vi får satt i gang arbeidet, ny omkamper med usikkert utfall er ikke hva de ansatte trenger nå.

Kapasitet

Nye OUS vil øke antall somatiske senger fra 1551 til 1900. Antall senger for Psykisk helsevern øker fra 359 til 432. Akuttavdelingene både på Gaustad og Aker blir større enn dagens på Ullevål og den polikliniske kapasiteten øker.

Sykehuset på Gaustad blir et stort sykehus med ca 1100 senger. Det er allment ansett at for store sykehus gir stordriftsulemper. Det er ingen god grunn til å utvide Gaustad ytterligere. Videre vekst i lokalsykehuskapasitet i Oslo kan legges til Lovisenberg og Diakonhjemmet. De har begge areal, evne og vilje til å ekspandere. Når det gjelder de nasjonale og regionale oppgavene ser en for seg at ytterligere vekst om 10-15 år kan i økende grad tas på andre regionssykehus rundt i landet. En slik oppbygging av regional kompetanse innen flere medisinske områder skjer allerede i dag.

Det gjøres et stort poeng av at HSØ planlegger en større overføring av pasienter til Oslo kommune. Dette skal skje gradvis over mange år og tallet 47’000 pasientdøgn er målet for 2035. 47’000 pasientdøgn er ikke en veldig stor overføring som ikke Oslo klart kan absorbere, det tilsvarer ca 130 sengeplasser. Det tallet må vi se opp imot dagens nærmere 500 Helsehusplasser, 1000 omsorg+ og 4000 sykehjemsplasser. I 2035 har disse tallene økt betraktelig.

I tillegg legges det opp til økt overgang fra døgn- til dagbehandling og hjemmesykehus. Allerede i dag er det pasienter som behandles og følges opp hjemme og vi ser en trend internasjonalt basert på nye digitale løsninger gjør at pasienter i større grad kan bo hjemme. Dette er en ønsket utvikling for pasientene, selv om jeg er fullstendig klar over at dette gjelder kun for en mindre andel av pasientdøgnene.

Pandemi

Det påstås at «pandemien har med all tydelighet vist at i en slik situasjon er avstand viktig. Ullevål ble i sin tid bygget som et pandemisykehus» Vi har heldigvis utviklet oss siden Oscar den annen. Løsningen i dag er ikke å ha separate bygninger for pandemipasienter. Tvert imot er det viktig at dårlige pasienter har kort vei til intensivpostene. I nye sykehus planlegges det nå for enerom med bad, gode arkitektoniske løsninger, gjennomtenkt logistikk, tilpasset ventilasjon, undertrykk osv. Dette håndteres selvfølgelig på en profesjonell måte av OUS og de tar lærdom av pandemien vi nå har opplevd.

Videre uttales det: «Nordmenn fikk føle på kroppen hvordan det ble ryddet plass på sykehusene for covid-19 pasienter og at planlagte operasjoner måtte utsettes». At kapasiteten må reduseres for annen virksomhet når vi har en pandemi må vi regne med. En pandemi treffer oss kanskje hvert 10, 30, 50 år. Vi kan ikke ha «peak-kapasitet» stående ledig i påvente av neste pandemi. Da tar vi annen virksomhet ned når det trengs. Det viktige nå er å bygge inn fleksibilitet i de nye byggene slik at areal lett kan omdisponeres og vi kan bygge opp og ned pandemi-kapasitet med minst mulig forstyrrelse av annen aktivitet.

Planene

Jeg forventer ikke at alle vil være enig i planene for nye sykehus, saken er altfor kompleks, og den setter mange emosjoner i sving. Likevel, så er det et faktum at vi trenger nye bygg, og vi trenger å organisere oss for fremtiden, HSØ/OUS har utredet, hørt, endret, og lagt frem nye planer i mer enn 10 år. Nå er avgjørelsen tatt, finansieringen er på plass og konsekvensen av nye omkamper vil være forsinkelser og stor usikkerhet. Nå må partiene være seg sitt ansvar bevisst og jobbe konstruktivt for å få gjennomført de foreliggende planene.

James Stove Lorentzen

Høyres fraksjonsleder i Helse- og sosialutvalget i bystyret

