– Vi trenger mye mer penger – så enkelt er det

– Unge og gamle må ikke bli salderingspost. Oslo kommune må bevilge nok penger til bydelene, slik at vi ikke må minske, men heller øke, tjenestetilbudet, sier Carl Oscar Pedersen (H), leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern.

Publisert: 04.11.2020 kl 12:21

BYDEL ULLERN: – Slik det ligger an per i dag, kommer Bydel Ullern til å mangle rundt 40 millioner kroner, sier en oppgitt bydelsleder, som i de senere årene har satset stort på forebyggende tiltak.

– Det har vi gjort fordi alle tjener på en slik satsing.

– Hvordan "tjener"?



– Ved å forebygge holder folk seg friskere lenger. Det er bra for den enkelte innbygger, og det er også bra for budsjettene, sier Pedersen og legger til at han heller vil bruke penger på å holde innbyggerne friske og gi dem gode liv framfor å få stor pågang på hjelpeapparatet.



– Hjelpeapparatet er et sikkerhetsnett. Folk skal få hjelp, men med de påkjenningene mange nå har, vil flere ha behov for hjelp.

Ødeleggende

– Vi vet at mange i disse koronatider sliter i vår bydel fordi pågangen på hjelpeapparatet øker. Unge som gamle trenger at de positive og forebyggende tiltakene kan få fortsette for å hindre at flere trenger å be om hjelp. Isolasjon og ensomhet er ødeleggende for kropp og sjel.

Kommunen har bygget ned sykehjemsplassene – og ønsker å gjøre det – men reduserer en de forebyggende tiltakene, kan denne situasjonen fort endres. Oslo legger stor vekt på å være en aldersvennlig by.



– Da må vi ikke nå begynne å bygge ned det vi er i ferd med å bygge opp, sier mannen fra Bestum, som er redd for at det budsjettarbeidet som nå er under arbeid, nettopp betyr nedskjæringer i tjenestetilbudet.

Pedersen frykter at alt fokuset på viruset og dets herjinger, gjør at blikket fjerner seg for mye fra andre sykdommer og lidelser.

– Vi har lovpålagte oppgaver og de vil bli ivaretatt, men vi må ikke stille oss i den situasjon at de forebyggende tiltakene reduseres kraftig. Det er slike tiltak som gjør at vi får mindre bruk for de lovpålagte oppgavene.

– Kan du gi eksempel?



– Lever folk gode liv, trenger vi færre sykehjemsplasser, sier Pedersen.

Må klare begge deler

– Det er bydelene som er førstelinjetjenestene. De som trenger hjelp fra bydelens mange tjenester, må ikke bli salderingsposter.

Pedersen sier at det er krevende tider når en ikke får tilstrekkelig med midler og må skjære ned.

Bydel Ullerns «sparepenger» er allerede brukt opp. Det gir ingen god start på 2021. Oslo bystyre skal i begynnelsen av desember vedta budsjettet, og da håper Pedersen de kommer med en tilleggsbevilgning til bydelene.



– Vi trenger mye mer penger. Så enkelt er det.

Bydelen arbeider med det kommende 2021-budsjettet. Det skal vedtas i slutten av desember. Per i dag har en omtrent det samme kronebeløpet å rutte med som inneværende år. Det vil i realiteten si en reduksjon da det ikke kompenserer fullt ut for pris- og lønnskostnader.

- Vi må fortsette med å oppsøke enslige for å forebygge ensomhet og psykiske lidelser. Vi ønsker å støtte frivilligheten og vi må sørge for at arrangementer kan opprettholdes. Innbyggerne må ha steder å gå til som gir dem opplevelser og samvær med andre. Og vi må fortsette å holde avstand, vaske hender og holde oss hjemme hvis vi blir syke. Vi må ganske enkelt klare begge deler.

Får ikke dekket koronautgifter

Pengene renner ut i disse koronatider. Bydelen hadde rundt 12 millioner på bok.

– Dem er det ikke mye igjen av, sier han.

– Hvor har de tatt veien?



– Det er mange koronautgifter.

– Regjeringen forsikrer at kommunene får dekket alle sine utgifter. Stemmer ikke det?

– Det gjør dessverre ikke det. Det er en masse ekstrautgifter som kommer som en konsekvens av smittevernreglene. De blir ikke dekket.



– Hva får dere dekket?



– De direkte utgiftene. De indirekte og mangel på inntekt, dekkes ikke fullt ut. Slik er virkeligheten. Det er det vi må forholde oss til når vi lager budsjettene.

– Regjeringen har forsikret at det skal settes inn vikarer. Blir det gjort?

– Vi kan ikke regne med å få dekket vikarer absolutt alle steder. Det betyr ekstraarbeid for andre ansatte, som i mange tilfeller må fylle disse oppgavene. Dette er også en kostnad, sier han.

Slå ned!

– Vær med på å slå ned viruset, oppfordrer bydelslederen.

Han sier så sterkt han kan til hver og én av oss til å holde ut og fortsette dugnaden. Han forstår at folk er slitne, men vi må ikke å gi opp.

– Løsningen er å holde avstand. Ikke bruk kollektivtransport i rushtiden hvis du kan unngå det. Gå i butikken når det ikke er så mange mennesker der. Vær en del av løsningen du også, sier Pedersen, som mener at Norge har kommet bra ut av pandemien til nå. Dessverre er han klar over at vi kommer til å se en økning i smitten i de kommende dagene. Det blusser opp der en minst venter det.

– Jeg har tro på at de tiltakene som nå er iverksatt, vil gjøre at smittespredningen reduseres betraktelig. Å holde seg til tiltakene er et spørsmål om folkehelse og sunn fornuft. Da er en med på ikke å spre viruset, sier Carl Oscar Pedersen, som legger til at nå dreier det seg om oss, hva hver enkelt kan bidra med for fellesskapet.