– Vi trenger flere som bryr seg om Hovseter

Det sier James Stove Lorentzen (H), som fronter et forslag om et årlig millionbeløp til områdesatsing for Hovseter i Oslo-budsjettet. Aina Stenersen (Frp) og Cecilie Lyngby (FNB) støtter Høyre i forslaget.

Publisert: 02.12.2020 kl 10:15

HOVSETER: Det var våren 2017 midler ble satt inn for å starte en områdesatsing på Hovseter. I mai 2017 kom den positive beskjeden om at byrådet hadde satt av 2,65 millioner kroner øremerket Hovseter, og bydelspolitikere og -administrasjon var engasjert.

Inga Marte Thorkildsen (SV), som da var byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, sa blant annet dette til Akersposten: – Jeg er opptatt av at disse tiltakene skal være forankret i beboernes uttrykte behov, og det er særlig viktig at barn og unges stemme tas hensyn til.



SV-byråden sa også: – Det skal virkelig ses og merkes at tiltakene nytter lokalt i de seks bydelene som får penger, og at det bidrar til endringer over tid.

Løftet som tørket ut

En koordinator for satsingen kom på plass, og beboerne ble hørt gjennom ulike åpne møter, ikke minst egne møter med ungdommene på Hovseter. Det kom raskt frem at en ungdomsklubb sto øverst på ønskelisten, og dette ble prioritert.

Senest for to år siden, i november 2018, sa daværende byråd, Tone Tellevik Dahl (Ap) i Akersposten at Hovseterløftet ikke skulle stoppe opp, etter at Høyres James Stove Lorentzen hadde foreslått tre millioner kroner til områdesatsing på Hovseter i budsjettet for 2019.



Tre og et halvt år etter at Hovseterløftet ble satt i gang, fins det ikke lenger noen koordinator som styrer prosjektet. Det mest håndfaste resultatet av satsingen er at ungdomsklubben gjenoppsto, i ny drakt, som B7 i de gamle barnehagelokalene mellom skolen og sykehjemmet.

Ingen områdesatsing på Hovseter i 2021

– Det begynner å bli en stund siden Hovseterløftet nå, påpeker James Stove Lorentzen (H), som nok en gang ønsker å rette fokus på Hovseter i forkant av budsjettforhandlingene i desember.

I byrådets budsjettforslag for 2021 er områdesatsinger nevnt: Oslo syd, Groruddalen og Oslo indre øst. Det foreslås brukt 28,5 millioner kroner til Oslo syd, 57 millioner kroner til Groruddalen og 33,3 millioner til Oslo indre øst. I tillegg kommer liknende beløp fra Staten til disse områdene.

Tilsammen 476 millioner kroner har byrådet satt av til områdeløft i Oslo frem mot 2024.



– Og det er naturligvis helt riktig å satse på disse områdene. Disse tre løftene har vært lenge og er nå forlenget, sier Stove Lorentzen, som mener at Hovseter kvalifiserer for en egen satsing.

Kvalifiserer ikke

I starten av oktober forklarte Ingvild Hancke Øgstad, spesialrådgiver for kommunikasjon i byrådsavdeling for byutvikling, hvorfor det i dag ikke er en områdesatsing på Hovseter.

– Grunnen til dette er at det er utviklet et monitoreringssystem som skal identifisere de mest utsatte områdene og at vi retter områdesatsinger mot de lokalområdene hvor behovene er størst.

Det ble da fokusert på tallene for delbydel Hovseter sett opp mot Oslo-snittet. Tallene fortalte at man på Hovseter har en lavere leieandel, lavere flyttehyppighet, flere som fullfører videregående opplæring, færre trangbodde, færre innvandrere med kort botid, færre fattige barnehusholdninger og flere sysselsatte enn Oslo-snittet totalt.

– Likevel ser vi at det er utfordringer i området, med gryende kriminalitet, for få aktivitetstilbud og mye utenforskap, sier Aina Stenersen (Frp). – Når vi ser på ulike områder i Oslo, ser vi at Groruddalen, Oslo syd og områder i sentrum øst er løftet. Det er viktig at vi også ser på vestkanten. Oslo har en stor utfordring med utenforskap og unge gjengangere. Det er viktig å sette inn ressurser så tidlig som mulig.

James Stove Lorentzen mener det blir feil å se på delbydel Hovseter under ett.



– Hovseter består av flere mindre kretser, sier han og påpeker at det er et par av disse kretsene som skiller seg negativt ut på statistikken. Det er nettopp her han mener tiltakene bør settes inn, og at disse områdene ikke er for små for å ta utfordringene på alvor.

– Vi trenger flere som bryr seg om Hovseter. Det er et område med store utfordringer. Det er mye barn og ungdom her, og de trenger støtte. Det er heller ikke snakk om et stort beløp. Vi foreslår tre millioner kroner pr. år i vårt alternativ til budsjett, sier Stove Lorentzen.

Cecilie Lyngby, som representerer Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i bystyret, bor på Røa og har sett utfordringene på nært hold, blant annet som natteravn i området. Hun påpeker at ungdomsklubben B7 er et viktig skritt i riktig retning for Hovseter.



– Jeg er opptatt av at ungdom skal ha et sted å være. Det er veldig viktig at barn og ungdom har et sted å gå til, sier hun. – Hovseter trenger tiltak, og derfor støtter FNB dette forslaget.

Har listen klar

Hvis de tre partiene, som også håper og regner med støtte fra Venstre og KrF, skulle få gjennomslag for sitt forslag i budsjettet, hva burde det brukes penger på på Hovseter?

James Stove Lorenzten har forslagene klare. Han lister opp:



*Ungdomsklubben B7 trenger mer ressurser.

Ungdommene trenger et bedre leksehjelptilbud.

Ungdommene må ha tilgang til lokal idrettshall (Hovseterhallen/Voksenhallen) for uorganisert idrett. Det koster penger til vakter, rengjøring, osv.

Støtte grasrotbevegelser. Lage et søknadsbasert tilskuddsregime for lokale initiativ, slik vi ser mye av på Stovner og Holmlia.

Opprusting av torget for barn og ungdomsaktiviteter.

Voksenenga nærmiljøhage må ha mer midler.

Flere møteplasser for voksne (innvandrere, rus/psykiatri, og funksjonshemmede er det mange av i de kommunale blokkene, hva kan vi gjøre for dem?).



– Det er viktig å sette inn tiltak så tidlig som mulig, slik at barn og ungdom for eksempel ikke faller ut av skolen. Dette er gode tiltak, og vi ønsker å være med å gi Hovseter en ny kickstart, sier Aina Stenersen.

– Og dette tror dere byrådspartiene vil være med på?



– Vi er jo avhengige av å få et flertall. Det er intensjonen vår, sier hun.

Så gjenstår det å se om Hovseter blir tilgodesett i budsjettet når det skal behandles senere i desember.

