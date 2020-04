«Vi trenger en samlet plan for Marka»

Hva skal til for å utvikle det som kanskje er Oslos beste fritidstilbud?

Vestre Aker er et flott område å bo i og å besøke. Det har etter hvert kommet gode muligheter til idrettsutøvelse og morsomme fritidstilbud både sommer og vinter. Her kan man velge og vrake. Området rundt Holmenkollen, Frognerseteren og Tryvann inneholder skiløyper for alle grener, løyper for aking, klatrepark og mye annet.

Mange av anleggene trenger oppfølging, vedlikehold og tilpasning til planer for området. Dessverre har vi måttet se på at kommunen ikke alltid tar vare på de verdiene som området inneholder. Området rundt Øvresetertjern, for eksempel, har lenge vært neglisjert. Avfallshåndtering og toaletter blir ikke ivaretatt. Når bobil-turister, og andre besøkende, kaster avfallet sitt i naturen og toalettene ikke blir rengjort kan man lure på hvordan det er mulig å la de tre barnehagene ved tjernet eksistere.

Korketrekkeren, som er et lavterskeltilbud for alle, og som ikke krever store ressurser, ligger brakk og kan ikke benyttes. Riktignok har Fremskrittspartiet fremmet forslag om utbedring og oppgradering av anlegget, og kanskje blir det mulig å bruke korketrekkeren neste vinter!

I det siste har det vært lansert planer om nye tilbud i området. Tryvannstårnet skal bort og det kan åpne muligheter for nye, spennende prosjekter. Fremskrittspartiet har fremmet forslag om å føre Holmenkollbanen helt frem til Tryvann. En slik løsning ville gi enda flere, både osloborgere og turister, bedre muligheter til å nå sine utvalgte aktiviteter. Det vil også kunne øke interessen for investorer til å engasjere seg i nye prosjekter.

Samtidig vet vi at infrastrukturen i området ikke er tilpasset alle de aktiviteter som finnes eller de prosjekter som kan manifestere seg dersom veier, parkeringsplasser og offentlig transport blir lagt til rette for positiv utvikling.

For tiden ligger det et høringsnotat til behandling, i bl.a. Vestre Aker Bydelsutvalg, om en Behovsplan for idrett og friluftsliv. Bystyret skal i nær fremtid behandle saken og avgjøre tilbud, muligheter og økonomi for idrett og friluftsliv i Oslos bydeler. Fremskrittspartiet mener Vestre Aker er spesiell og er en bydel der nettopp idrett og friluftsliv står i fokus. Vi har mulighetene her.

For å få best mulig oversikt over muligheter, samhandling, sammenheng mellom de forskjellige tilbudene, finansiering og infrastruktur samt vedlikeholdsbehov og rehabiliteringsplaner, mener FrP at det bør utformes en samlet plan for området Frognerseteren/Tryvann/Holmenkollen. En slik plan vil gi bedre muligheter til å møte fremtiden, til å vurdere nye prosjekter og til å utvikle kanskje Oslos beste fritidstilbud for alle Oslos borgere og for turistnæringen. Det kan vi trenge når COVID-19 endelig forlater oss!

