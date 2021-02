«Vi trenger en pause fra utbygging. Det er nok nå!»

«Det er en hån mot mot Røas befolkning å skulle rive slike historiske bygninger som fortsatt er i bruk og til stor glede for oss som bor her,» skriver Berit Hallan.

Publisert: 02.02.2021 kl 12:15

Jeg protesterer på det sterkeste mot rivningen av de verneverdige bygningene Vækerøveien 201 og 203A. Det lille huset Vækerøveien 201 skal være Røas eldste hus nå og kan ha vært bygget i 1834-3 5(?).



Det store hvite murhuset Vækerøveien 203A, skal ha vært Røas første landhandel der første del av huset ble bygget i 1884 og resten i 1910.

Det er en hån mot mot Røas befolkning å skulle rive slike historiske bygninger som fortsatt er i bruk og til stor glede for oss som bor her. Den gang våre myndigheter fikk den glimrende ideen å fortette bebyggelsen ved T-banestasjonene slik at folk skulle bruke T-banen til byen istedenfor å benytte egen bil, var det vel for å unngå både køer og forurensning fra «fossilbilene». Tanken var god, men de glemte at alle tog må igjennom tunnelene under Oslo sentrum, og der er det ikke plass til flere enn de som går nå.

Resultatet er at det fortsatt bygges og bygges rundt T-banestasjonene, men det er ikke plass til enda flere passasjerer i rush-trafikken, og dette har visst ikke våre myndigheter fått med seg. Eller kanskje de selv kjører bil til og fra arbeidsplassen. Dette har ikke utbyggerne oppdaget – eller det kanskje bare gjelder å smi mens jernet er varmt – for det fortsettes å fortettes rundt T-banestasjonene.

På Røa har vi hatt utbygging og fortetning i årevis, og nå er vi endelig ferdig med «Hent AS» etter 3 års helvete, der jeg mange ganger lurte på om grunnmuren til mitt hus ville slå sprekker. Det var nesten rart at det har holdt, for det ristet godt gang på gang, og hunden min ble livredd hver gang sirenen begynte å ule for da visste hun at huset ville riste fra sprengningen. Da hadde vi i hvert fall T-bane sporet imellom oss, men at noe tilsvarende skal gjentas 4 meter fra min tomtegrense på to sider, er ikke akseptabelt.

Dessuten trenger vi som bor her en pause fra utbygging. Det er nok nå!

Takke meg til å se de gamle historiske bygningene fremfor enda flere firkantede blokker uten sjel.

Berit Hallan

Røa