Flere reagerer på byrådets forslag om den kraftige økningen i satsene for beborparkering

Publisert: 24.09.2020 kl 08:09

OSLO: Venstre, Høyre og NAF er blant dem som mener at økte priser på beboerparkering er feilslått og rammer vanlige folk. Beboerkortet øker med 50 prosent i 2021 til 5400 kroner for dem som ikke har elbil.

Les saken: Kraftig økning på parkering

Risikerer å undergrave

- Utslippene i Oslo går opp, mens de går ned nasjonalt. Byrådets budsjettforslag viser at avstanden mellom hva de sier og hva de gjør blir stadig større. Det er kanskje et enkelt tiltak å bråheve prisen på beboerparkering, men spørsmålet er hvor effektivt det er for å kutte utslipp. Så vidt jeg kan se ligger tiltaket heller ikke inne med tallfestet utslippseffekt i klimabudsjettet. Vi mener beboerparkering er et godt tiltak, men hele ordningen risikerer å undergraves hvis prisen blir alt for høy, sier Marit Kristine Vea, fraksjonsleder for Venstre i bystyrets miljø- og samferdselsutvalget og fortsetter

- Det er for eksempel ikke gitt at nye bydeler nå ønsker å knytte seg til ordningen. Når byrådet velger å skru opp prisen så voldsomt, bør tiltaket dessuten suppleres av tiltak som gjør det enklere å kutte utslipp. Det ser vi ikke i dette budsjettforslaget. Det er for eksempel ingen økning i støtten til privatpersoner som gjennomfører klimatiltak fra Oslos klima- og energifond. Faren er dermed at byrådet lager politikk som verken kutter utslipp eller bidrar til å styrke oppslutningen om en offensiv klimapolitikk. Vi trenger å ha folk med oss, ikke mot oss når vi skal oppnå de store utslippskuttene som trengs de neste årene.

Forstår det ikke

Høyres Nicolai Øyen Langfeldt er nestleder i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg. Han reagerer også på at byrådet legger opp til en økning som rammer ulikt.

- Dette viser at byrådet sitt mål er å stanse bilen, ikke utslippene. 5400 kroner rammer vanlige folk som er avhengige av bilen for at hverdagen skal gå opp. Dette kommer samtidig som byrådet legger frem et budsjett fullstendig blottet for visjoner i klimapolitikken. Utslippene i Oslo går opp, og byrådets svar på det er å kutte i etableringen av ladestasjoner og øke parkeringsavgiftene for folk flest. Det forstår jeg bare ikke, sier Langfeldt.

Dobbelt straff

NAF reagerer på en økning som de mener er en dobbelt straff

- Byrådets politikk henger ikke på greip. De strammer mer og mer inn på bilbruk, samtidig som de har gjort seg avhengig av store inntekter fra bilistene, .Det å øke gebyret for beboerparkering samtidig som de fjerner mange parkeringsplasser i boligområdene oppfattes som urettferdig og en slags dobbel straff. Ett sted må jo folk ha bilen stående når byråden vil at den ikke skal brukes. Selv om de fleste bruker kollektivt på jobbreisen i byene, har vi behov for andre typer reiser både ettermiddager, kvelder, helger og ferier, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Rammer økonomien

NAF viser til at miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) sier at et argument for økningen er at byrådet ikke har fått gjennomslag for å øke bomtakstene så mye som de ønsker.

- Lan Marie Berg og byrådet vil både ha inn mer penger fra bilistene for å finansiere kollektivtransport og veier, samtidig som de vil gjøre det stadig vanskeligere og dyrere å bruke bilen for å redusere trafikken. Det er ikke rart mange blir frustrerte over de doble signalene fra byrådet, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF, som mener at stadig høyere avgifter på bilbruk rammer familieøkonomien til mange.

