Vi tar tempen på boligmarkedet i Oslo vest

Vurderer du å kjøpe og/eller selge bolig? Eller kanskje du bare ønsker å følge med i dagens boligmarked? Da kan det være greit å få en oppdatering på hva som skjer i boligmarkedet!

Publisert: 12.05.2021 kl 15:55

Vi selger mest i bydelene Vestre Aker og Ullern, og derfor ser vi ekstra nøye på disse områdene.



Året 2020 ble et spesielt år hvor vi alle opplevde en stor omveltning i den hverdagen vi ellers kjenner til. Ord som blant annet permittering, hjemmekontor, smittevernstiltak, økonomisk usikkerhet og arbeidsledighet har preget nyhetsbildet og folks liv. Boliglånsrenten er kraftig satt ned og bolighandelen gjennomføres på nye måter.

Vi leser om at boligprisene generelt har overrasket positivt gjennom Koronakrisen, men hva med boligprisene- og markedet i de forskjellige bydelene?

Vi ønsker å ta et dypdykk i boligmarkedet i Vestre Aker og Ullern, fordi det er her vi selger mest. Så hvis du går med tanker om kjøp, salg eller kun er nysgjerrig, så får du en oppdatering av oss her.

Lurer du på hva din bolig er verdt i dagens marked?

Ta kontakt med Kristina eller Aida så får du en oppdatert E-takst.



Verdien på din bolig kan være over eller under gjennomsnittet, da det er flere faktorer som spiller inn; størrelse, beliggenhet, tomt, solforhold, standard osv.

Våre erfaringer

(mer statistikk lenger ned)

April i likhet med de foregående månedene i år, har gitt oss høy omsetning av boliger sammenlignet med tidligere år.

Sammenlignet med tidligere mnd. i år, merker vi at boligmarkedet har roet seg noe ned. Det er fortsatt flere boliger som får godt over prisantydning med flere budgivere, men andelen usolgte boliger øker samtidig.

Markedet virker også noe prissensitivt, hvor de boligene som prises på samme nivå som "toppsalg" tidligere i år, sliter med å få interessenter og de fleste må ned i pris og gjennomføre flere visningsrunder.

April 2021 oppsummert

Fra mars har snittprisene gått ned med 0,6%

Det er solgt 14% flere boliger i april i år sammenlignet med i fjor. For hele Oslo er det solgt 8% flere.

Pr. 10.05.21 er det 205 boliger for salg i VA+Ullern og 2014 boliger for salg i hele Oslo.

Gjennomsnittlig kvm-pris VA+Ullern var på kr. 86 011,- og kr. 86 260,- for hele Oslo.

I snitt ble boligene i VA+Ullern solgt 3,65% over prisantydning, og for hele Oslo ble boligene i snitt solgt 5,4% over prisantydning.

29% av boligene i VA+Ullern ble solgt under prisantydning og 57% ble solgt over. For hele Oslo ble 20% solgt under og 68% solgt over.

I april tok det 17 dager å få solt en bolig i VA+Ullern. 15 dager for Oslo sett under ett.

Nå som vi nærmer oss sommeren vil vi troligvis se flere boliger av typen rekkehus, tomannsbolig og enebolig for salg. Om du går med tanker om å kjøpe noe større, så vil vi anbefale å få en oppdatert E-takst på din nåværende bolig, slik at man kan være klar til å kjøpe hvis drømmeboligen plutselig skulle være for salg. Ta kontakt med oss så ordner vi en kostnadsfri vurdering!

Våre tanker om boligåret 2021

Regjeringen har valgt å ikke stramme inn på boliglånsforskriften for 2021. Det vil si at man i 2021 fortsatt kan låne inntil fem ganger inntekten. Denne boliglånsforskriften vil vare i 4 år, da med en evaluering etter to år.

Dette er bra for både banker og boligeiere, da det gir bedre forutsigbarhet enn tidligere ordninger som gjaldt for ett år av gangen.

Med et svært presset boligmarked i de sentrumsnære områdene, hvor det er få boliger for salg og veldig mange boligkjøpere der ute, ser vi en økning av mennesker på visning. Det er flere og flere som har fått øynene opp for både Vestre Aker og Ullern som gode alternativer til de mer sentrumsnære områdene.

Med det lave rentenivået vi nå har, og med videreføring av boliglånsforskriften, spår vi et hektisk og stigende boligmarked for 2021. Og vi forventer en generell prisutvikling på opp imot samme nivå som i 2020.

Vi spår også at boligmarkedets vinnere vil være de som planlegger i god tid i forveien, både når det gjelder kjøp og salg av ny bolig. Ikke vent med å finne en megler for ditt boligsalg. Gjør det i god tid før ny bolig er kjøpt!

EN DETALJERT OVERSIKT OVER APRIL 2021



HISTORISK UTVIKLING I PRISER 2010-2020 VA+ULLERN



Antall boliger solgt VS antall boliger lagt ut for salg:

I VA+Ullern har det hittil i år blitt lagt ut 812 boliger for salg, og det har blitt solgt 684

For hele Oslo har det hittil i år blitt lagt ut 9680 boliger, og 8413 boliger er solgt.

Pr. 10.05.21 er det 205 boliger for salg i VA+Ullern og 2014 boliger for salg i hele Oslo.

Gjennomsnittlig pris pr. kvm P-rom

Gjennomsnittlig kvm-pris VA+Ullern var på kr. 86 011,- og kr. 86 260,- for hele Oslo.

For hele året samlet sett har vi en gjennomsnittlig kvm-pris i VA+Ullern på kr. 84 688,-

I Oslo er gjennomsnittlig kvm-pris i april på kr. 85 625,-

Gjennomsnittlig kvm-pris i VA+Ullern var i 2020 på kr. 76 707,-

Gjennomsnittlig kvm-pris i Oslo var i 2020 på kr. 77 190,-

Salgspris VS prisantydning:

Tallene tar et utgangspunkt i hva boligene hadde som prisantydning ved salg. Den tar altså ikke med opprinnelig prisantydning hvis denne har blitt endret fra første lansering på nett til salg.

Figuren over viser et snitt for alle boligtyper.

I snitt ble boligene i VA+Ullern i april solgt 3,65% over prisantydning, og for hele Oslo ble boligene i snitt solgt 5,4% over prisantydning.

29% av boligene i VA+Ullern ble i april solgt under prisantydning og 57% ble solgt over. For hele Oslo ble 20% solgt under og 68% solgt over.

Omsetningshastighet:

Omsetningshastigheten sier noe om hvor lang tid det tar fra boligen blir lagt ut for salg, til endelig salgsdato.

Ser man på gjennomsnitt for året, har det hittil i år tatt ca. 24 dager å få solgt en bolig i VA+Ullern, og i Oslo har det i gjennomsnitt tatt 18 dager.

I april tok det 17 dager å få solt en bolig i VA+Ullern. 15 dager for Oslo sett under ett.

Selge nå eller vente? Våre tanker om boligsalg fremover

Ikke vent med å starte salgsprosessen! Slik som markedet er nå, anbefaler vi å planlegge i god tid i forveien. Skal du kjøpe før du selger, anbefaler vi å velge megler før du i det hele tatt ha kjøpt. På denne måten har du det meste klart, slik at det går kort tid fra man kjøper ny bolig, til nåværende bolig er solgt.

Renten er fortsatt lav og vil troligvis holde seg lav en stund til.

Flere har valgt å selge nåværende bolig først, og er derfor på jakt etter sin nye drømmebolig.

Vi jobber i tospann og ser at det i Korona-tiden har lønt seg å være to eiendomsmeglere. Det gir oss blant annet muligheten til å gjennomføre privatvisninger uten at selger må være til stede.

Noen av våre tips for et godt boligsalg:

Planlegg godt og sett i gang prosessen så tidlig som overhodet mulig.

Alt kan klargjøres god tid i forveien, som blant annet styling, foto, annonse, salgsoppgave etc.

Lurer du på når det er best å selge din bolig? Ta kontakt med oss!

Planlegger du godt nok har man alt klart til lansering og kan legge boligen ut for salg når vi ser det er mest gunstig.

Tiltak i Corona-tiden:

Alle visningsdeltakere må registrere seg og benytte seg av "meld deg på visning»-knapp

Vi slipper noen få inn av gangen, hvor alle får egne tidspunkt for visning. Hvor mange avhenger av størrelsen på boligen.

Vi skriver tydelig i finn-annonsen at det skal være lav terskel for å be om privatvisning.

Vi leverer ikke ut salgsoppgaver i papir.

Det legges til rette for "fjernvisning" eller visning over Facetime om ønskelig

Vi håndhilser selvsagt ikke, og det tilrettelegges for god håndhygiene, god avstand og vi stiller med munnbind til alle visningsdeltakere.

EIE ønsker å gjøre bolighandelen så trygg som mulig, og vi har iverksatt flere tiltak for å minske smitterisikoen. Vi ønsker alltid å gi premium rådgivning til våre kunder, og gjør det vi kan for å bistå deg om du går med planer om å selge eller kjøpe bolig. I tråd med anbefalinger fra offentlige myndigheter har vi iverksatt en rekke tiltak, slik at boligsalgene kan gjennomføres mest mulig normalt innenfor de retningslinjer som er gitt.

Ønsker du tilbud på salg av eiendom? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat på telefon eller send oss en epost.

