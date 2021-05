«Vi skulle aller helst vært på skolen sammen med dere»

Vi er veldig triste for hver eneste dag vi ikke får vært på skolen sammen med dere, skriver streikdende lærere på Ullern videregående skole i et åpent brev til elevene ved skolen.

Publisert: 31.05.2021 kl 14:54

Kjære alle elever ved Ullern videregående skole.



Vi nærmer oss slutten på et langt, rart og krevende skoleår. Som dere sikkert har fått med dere, har mange av oss som jobber på Ullern også blitt tatt ut i streik nå i innspurten av året. Det er på vegne av alle lærere som er organisert i hovedorganisasjonen UNIO. Vi er veldig triste for hver eneste dag vi ikke får vært på skolen sammen med dere. Etter mye hjemmeskole hadde vi gledet oss til å se dere «irl», snakke med dere, ha de siste vurderingene og sette de siste karakterene. Det er jo sånn et skoleår egentlig skal avsluttes.

Samtidig er det ikke streik for moro skyld. Det har en veldig klar begrunnelse. Norsk skole sliter ganske enkelt med å rekruttere og beholde lærere. I en undersøkelse som ble gjort i løpet av dette skoleåret svarte 50 % av lærerne at de enten har søkt, eller vurderer å søke ny jobb. Antallet lærere som søker førtidspensjon er stigende, og antallet som søker på lærerutdanningene er synkende.

I tillegg undervises 20 % av alle timene på videregående i Oslo av ukvalifiserte – altså folk som ikke er lærerutdannet. Alt dette mens forskningen som finnes på området viser oss at det aller, aller viktigste for elevers læring, er nettopp læreren de har.

Mangelen på kvalifiserte lærere i norsk skole har allerede rukket å bli ganske dramatisk, og det ser ut til å forverre seg i tiden framover. Regjeringen har vært tydelig på at frafall av dyktige lærere er en stor utfordring og har iverksatt nasjonale tiltak for å løse lærermangelen. Men visste dere at arbeidsgiverne til lærerne igjen har tilbudt et lønnsoppgjør som i realiteten betyr reallønnsnedgang? Mange av lærerne får ganske enkelt dårligere råd etter lønnsoppgjøret. Fra 2004 har lærerne hatt nesten 15 % lavere lønnsvekst enn andre yrkesgrupper i kommunene. Tre av de siste seks årene har gitt lærerne reallønnsnedgang. Vi streiker fordi vi må ha en lønnspolitikk som bidrar til å rekruttere flere lærere, ikke færre.

Noen ganger snakker vi lærere om at det er mange av dere som går på Ullern som ville blitt glimrende lærere. Dere er både faglig sterke, arbeidsomme og flinke med andre mennesker. Men det er veldig sjelden vi snakker med elever som faktisk har lyst eller tenkt til å bli lærere. Da spør vi oss: Hvorfor det? Vi vil jo at læreryrket skal være et attraktivt yrke for de klokeste hjernene og største hjertene.

Vi mener ikke at lønn er det eneste som teller når unge mennesker skal velge yrke, men det har selvfølgelig noe å si. Vi elsker jobben vår og er stolte over å være lærerne deres, men når en yrkesgruppe over lang tid sakker akterut i lønnsutviklingen, er det vanskelig å overbevise de unge om å velge yrket.

Det er derfor det er streik nå. Det er for at fremtidens skoleelever også skal få kvalifiserte og flinke lærere. Det er for å hindre at enda flere som er kvalifiserte velger bort læreryrket. Det er for at de flinkeste ungdommene skal tenke på læreryrket som et reelt alternativ. For å få til det, kan ikke lønna bli dårligere og dårligere fra år til år.

Så kjære elever, når vi nå streiker, så er det med klump i magen og dårlig samvittighet.

Vi skulle aller helst vært på skolen sammen med dere. Vi håper arbeidsgiveren vår snarest mulig kommer med et tilbud som vi kan akseptere og at vi i forlengelsen av det sammen kan få en skikkelig avslutning på et ellers langt og krevende skoleår.

Hilsen alle lærerne som er i streik (og sikkert mange andre)