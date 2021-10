– Vi skjønte straks at det var behov for oss

Fleksibelt oppfølgingsteam Ullern – eller FOT Ullern – har nå etablert seg i Hoffsveien 48. Mandatet til FOT er å spille en støtte- og hjelperrolle for brukere i bydelen med omfattende og sammensatte behov. FOTs fokus er å hjelpe og skape hverdagsmestring for mennesker som flytter fra VEL- og psykiatriinstitusjoner ut til egen bolig.

Publisert: 15.10.2021 kl 14:06

BYDEL ULLERN: Tjenesten jobber etter Recovery-orientert praksis der målsetningen er å gi meningsfulle hverdager og et godt liv til alle.

FOT-Teamet, som består av seks faglig sterke medarbeidere, har brukt sommeren til å bli kjent med hverandre og har vært operative siden 1. september.

– Vi jobber etter mål for mestring i eget liv, utarbeidet i samarbeid med bruker. Tjenesten jobber etter vedtak uten ukentlig tidstildeling for lettere å kunne hjelpe brukere etter behov, sier Simon Timenes, teamkoordinator for FOT Ullern.

Han forteller videre at de ikke jobber ut ifra tvang eller behandling; her må brukeren ville ha hjelp selv:

– Samarbeid er helt essensielt, og vi trenger et skriftlig samtykke fra brukeren for at vi skal kunne hjelpe til, legger han til.

– Vi satte i gang i juni, og brukte tiden i sommer til å bli kjent forteller Siri Andersen. Hun jobber som sosionom i FOT Ullern.

– Vi skjønte straks at det var et behov for oss da vi hadde saker på bordet med én gang. Selv om vi på papiret ikke var formelt operative før september, legger hun til.

FOT Ullern består av fire sosionomer, én erfaringskonsulent og én helsefagarbeider. Teamet har variert kompetanse, som blant annet innebærer erfaring fra spesialisthelsetjenesten, legevakt, hjemmesykepleie, psykiatriinstitusjon, nødovernatting autismespekterlidelser, hjemmesykepleie, og NAV.

Dette er FOT

FOT (fleksibelt oppfølgingsteam) kan hjelpe deg som trenger et lite dytt i hverdagen, der brukeren selv er med på å bestemme hvordan dette skal skje.

– Brukere som er på institusjoner og som skal ut å bo i egen bolig for eksempel, kan oppleve det som veldig vanskelig. Ikke alle har bo-evne. Her kan vi komme inn og hjelpe til, sier Siri Andersen.

– Vi kan tilrettelegge og gjøre overgangen til egen bolig enklere og forhåpentligvis bidra til hverdagsmestring. Det kan egentlig være alt mulig vi kan bidra med som enkelte opplever som hindre i hverdagen. Som for eksempel å håndtere støtteordninger, komme i gang med fritidsaktiviteter og andre sosiale aktiviteter, gjeldsnedbetaling, rusavhengighet og hjelp til å komme i kontakt med andre, sier hun.

– Vi skal rett og slett fungere som en «døråpner» slik at brukeren selv velge når de lukker igjen døren til oss. Vi ønsker at brukeren skal oppleve at det er kort vei til tjenestene – en dør inn og ett svar ut, sier Andersen.

Målgruppen til FOT:

Mennesker fra 18 år med sammensatte og langvarige behov for tett oppfølging.

Tjenesten tilbys mennesker med redusert funksjonsnivå på grunn av psykisk lidelse og ruslidelse, og som ikke i tilstrekkelig grad klarer å benytte seg av det eksisterende hjelpeapparatet.

Tjenesten er frivillig og er avhengig av samarbeid med bruker for å kunne tilby hjelp.

Veien inn i FOT

FOT jobber etter vedtak og trenger egensøknad om helse- og omsorgstjenester for å opprette sak. Søknad om helse- og omsorgstjenester fylles ut av bruker eller i samarbeid med fastlege, pårørende e.l. og sendes til bydelen. Søknadene drøftes i et FLYT-møte og fordeles her til riktig tjeneste, (bl.a. FOT).

Tjenesten omfatter ikke mennesker med demens, men enkeltsaker med demens og rus vil tas opp til vurdering i samarbeid med andre bydelstjenester. FOT-Team er helt nytt i Bydel Ullern, men enkelte andre bydeler har allerede etablerte FOT-team gående.