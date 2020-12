– Vi skal sprette opp igjen!

– Min første tanke var «hvordan skal vi få laget opp igjen», sier trener Geir Nordby, da nedrykket var et faktum. Det skal bli et veldig kortvarig opphold i førstedivisjonen, mener han og ønsker å få hele «tettstedet» med.

Publisert: 04.12.2020 kl 16:25

RØA: Det har gått et par uker siden det ble klart at Røa må ta den tunge turen ned i førstedivisjon etter at laget har spilt i Toppserien i 20 strake sesonger.

Akersposten tar en tur innom klubbhuset på Røabanen for å finne ut av hvordan stemningen er. Er klubben preget av dysterhet og resignasjon, eller har motgangen gitt inspirasjon til et ønske om å slå tilbake?

Svaret gir seg egentlig fort. Trener Geir Nordby åpner døren med et bredt smil, og fleipen sitter allerede løst før vi får satt oss ned med de obligatoriske metrene mellom oss.

– Hva var det første tankene du hadde da nedrykket var klart etter uavgjort borte mot Arna Bjørnar?



– Min første tanke var «hvordan vi skulle få laget opp igjen», svarer han kontant – før han innrømmer at det har vært en tung sesong.

– Ja, det har det vært. Særlig resultatmessig. Men jeg syns vi har vært flinke til å trene, og vi holder godt nivå i de fleste kampene. Men så har det vært mye stang ut.



Treneren som er kjent for å vise både glede, frustrasjon og engasjement, forteller at han ikke ble veldig overrasket over at det ble nedrykk til slutt.

– Nei, jeg var jo etter hvert mentalt forberedt på at det kunne skje. Magefølelsen hadde vært der en stund. Jeg var mentalt forberedt på at det kunne skje.

Ser konturene av et lag

Vi kunne snakket i det vide og brede om nøkkelspillere som var skadet og om knepne nederlag og om baller som gikk stang ut, men det er mer spennende å se fremover.

– Hva med neste sesong, Geir? Hva kan du si allerede nå?



– Jeg ser allerede konturene av et lag. Det er ikke noe som er offisielt ennå, men jeg er optimist med tanke på stammen i laget, sier han.



– Men det er vel sikkert noen spillere som forsvinner?

– Ja, men den gruppen jeg vet vi har, er veldig spennende. Det er gode spillere og talenter og gode personligheter, som kommer til å utvikle seg.

Treneren, som har vært i Røas trenerapparat i nærmere 25 år, mener Røa stadig er det beste stedet å være, ikke minst for spillerne.

– Rent sportslig og miljømessig er det dritfint å være her. Det ligger mye positiv vilje som genererer optimisme, sier han og legger til: – Det er veldig bra på treningsfeltet. Hadde det ikke vært det i år, hadde alt vært ræva…

Nå passer det å satse!

Geir Nordby legger ikke skjul på at det er en litt annen hverdag for Røa rent økonomisk å rykke en divisjon ned.

– Ja, det er utfordringer i økonomien, og det er noen utfordringer i det administrative, sier han. Trang økonomi tvinger frem nye løsninger, noe styret i Røa Fotball Elite jobber sammen med Røa IL om akkurat i disse dager.

– Det er så mye ressurser i dette området, og vi trenger noen flere som ønsker å bli med på dette, som ønsker å være med å sette «tettstedet» Røa enda mer på kartet. Damefotballen er i stor utvikling, ikke bare i utlandet, men også i Norge nå, sier han.



– Det koster ikke så veldig mye heller, påpeker han.

– Det er ikke snakk om millioner?



– Nei, slett ikke. Og man kan få avkastning av å være med på en runde hos oss, sier Nordby, som mener at det aldri har vært viktigere for Røa å få med seg det lokale næringslivet. Laget er nede for telling og skal reise seg igjen.

Kort opphold i første?

Nordby var selv aldri i tvil om at han ville fortsette i jobben til tross for nedrykk, og det var ikke klubben heller. Derfor ser han og resten av trenerteamet frem mot sesongen 2021, som antakelig, hvis pandemien ikke snur ting altfor mye på hodet, gir Røa en halv sesong sammen med lagene i førstedivisjon. Et nytt seriesystem gjør at de fire øverste lagene i Toppserien da går inn i et sluttspill hvor de spiller om de gjeveste plasseringene, mens resten av Toppserie-lagene spiller siste halvdel av sesongen sammen med de to beste lagene fra førstedivisjon.

Det er blant disse to lagene Nordby håper at Røa vil være, og dermed er det kanskje ikke lenge til Røa vil kjempe mot mange av de samme lagene som de har møtt i år.



– Vi har et nivå som tilsier at vi skal raskt opp igjen, sier han bestemt.

Det gror i aldersbestemte klasser

Det spirer og gror godt i de aldersbestemte klassene på Røa, ikke minst blant jentene. «Alle» drømmer om å bli en del av Røa Dynamite Girls en dag, og Nordby syns det er trist om de skal måtte gå til andre klubber for å spille fotball i Toppserien.

– Ting skjer i aldersbestemte klasser her i Røa. Vi har bredden og talentene, og vi har spillerutviklingen. Da skal vi ha toppen også. Hele denne pakka skal vi ha her på Røa, sier han og mener hardnakket at det er fullt mulig å ta opp kampen igjen med klubber som har større ressurser i ryggen, som LSK, Vålerenga og RBK.



– Som at Glimt vant eliteseren for herrer i år, sikkert ikke med de største ressursene i serien?



– Ja, nettopp. Veien opp til de beste lagene er ikke så stor, mener han.

– Så vi kan konkludere med at treneren har troen?



– Ja, vi er jævlig optimister alle sammen! Vi har veldig mye bra å jobbe med. Vi skal forvalte det godt og komme oss opp igjen. Vi har noen utfordringer nå, så nå gjelder det å få med seg hele Røa. Det er nå det gjelder å spytte i litt! sier han.

Nordby spør hva klokken er, og han spretter opp av stolen. Det nærmer seg en ny treningsøkt for Dynamite Girls. Det er mye som må terpes og trenes på. Snart er det jul og nyttår, og da begynner nedtellingen til neste sesong, på det nest øverste nivået. Forhåpentligvis bare i noen måneder.