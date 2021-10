– Vi skal kose oss med de fire fjellklatringene vi har igjen

Dina Marie Nielsen (23) og Røa Dynamite jakter opprykk til Toppserien og lørdag tok hun ansvar med en scoring og en assist da de rødkledde vant 2-0 borte mot Amazon Grimstad i 1. divisjon.

Publisert: 02.10.2021 kl 20:15

GRIMSTAD: – Det er alltid stas å bidra på målpoengene. Det er ikke så ofte at jeg scorer, så det er stas når jeg gjør det, sier Nielsen.

For det er ikke dagligdags at 23-åringen går av banen som målscorer. Så langt har det blitt tre scoringer i 1. divisjon etter at hun kom til klubben fra Grei i vinter. Men hun har vært fast på på midtbanen og har gjort sine saker bra.

– Jeg ønsker alltid å score litt mer. Det er innmari gøy, men det er ikke så ofte at jeg er målscorer, så jeg må bare være fornøyd de dagene jeg er det, sier Nielsen.

En annen som har levert solid for Røa, er forsvarsspiller Mathilde Harviken, som lørdag scoret sitt åttende seriemål.

– Jeg har egentlig ikke scoret så mye mål tidligere, men plutselig har det løsnet denne sesongen, sier Harviken.

Stø kurs mot opprykk

Røa har vært solide denne sesongen med ti seiere og fire uavgjorte, og ligger godt an til å rykke opp til Toppserien.

– Det hadde selvfølgelig vært en innmari kul opplevelse. Så det betyr mye når man legger ned mye innsats på trening og kamp hver uke, så å rykke opp er et ordentlig mål for oss, sier Nielsen.

Men gressbanen i Grimstad ga visse utfordringer for et Røa som er vant til å spille på kunstgress.

– Jeg merket at det var litt tyngre å spille her enn på kunstgressbanen på Røa, sier Harviken.

Derfor slet Røa litt i banespillet, og pasningene var så som så, mens hjemmelaget hadde litt initiativet i åpningsminuttene.

Oline Brekke Fuglem hadde et skudd langt over mål, mens Nadia Ryan Pinto var nær på å få hodet på et innlegg. Ellers var det langt unna de helt store målsjansene.

– Det var litt rufsete i starten, og vi spilte ballen litt lett fra oss, men det kom seg veldig etter hvert. Vi var bedre på gjenvinning samt å holde ballen i laget og da kom vi til de sjansene når vi fikk de litt ut av posisjon, sier Harviken.

0-1 kom etter 35 minutter, da Vilde Fjelldal kom seg fri på kanten og la inn til Dina Marie Nielsen, som dempet ballen før hun prikket den inn i krysset.

– Vilde Fjelldal klarte å legge den inn til meg på en liten flikk og da hadde jeg et lite sekund på meg til å tenke at nå dunker jeg bare til med venstre, og det får bare briste eller bære.

Heldigvis fikk jeg et godt treff og bedre enn jeg pleier. Så det var flaks, sier Nielsen.

– Men det var vel ikke bare flaks?

– Vi trener ofte på det, men det var deilig å få det til i kamp, smiler Nielsen.

Med 0-1 til pause åpnet Røa friskt, mens Amazon Grimstad måtte ut å jage ball.

– Det å ri på et mål under er det ingen som gjør og da åpner det seg opp for oss, sier trener Geir Nordby.

Tolv minutter ut i omgangen kom Mia Rostad Huse alene igjennom på et forsøk som gikk like over tverrliggeren, mens Tuva Espås først skjøt rett på keeper før hun fikk hodet på et innlegg.

På påfølgende corner la Dina Marie Nielsen inn til Mathilde Harviken som stanget inn 0-2.

– Corneren fra Dina Marie var godt slått, så jeg følte at det var fri bane for meg. Jeg løp fra markeringen og så traff jeg ballen. Det er gøy å score litt mål når jeg er forsvarsspiller, sier Harviken.

I sluttminuttene var det hjemmelaget som kjørte kampen, men Nielsen forteller at de ikke ble særlig stresset.

– På slutten hadde vi nok med å holde unna. Da hadde Amazon mye ball, men selv om de kjørte oss ganske hardt, så følte jeg at vi lå med en viss kontroll, sier Nielsen.

Flere fjell å bestige

Trener Nordby var strålende fornøyd med 2-0 seieren etter kampen.

– Jeg var dritfornøyd. Det er klart at det er en annen utfordring å spille borte på naturgress, det er et uvant underla,g og da brer det seg litt usikkerhet i forhold til eget spill, presisjon og hvordan kampen blir. Men jeg synes at jentene hadde bra fokus. Dette var en nøkkelkamp på veien mot målet vårt. Og da var det deilig å vinne fortjent, sier Nordby.

Poengene var ekstremt viktig siden serietoer Åsane vant 1-0 over Grei og ligger bare to poeng bak Røa.

– Det er tett, og det kommer det sikkert til å bli helt inn, men så lenge vi trener godt og presterer bra i kampene som vi faktisk har gjort i hele år, så er jo alt opp til oss. Det som gjør fotballivet litt spennende, er at vi må være skjerpet hele tiden, sier Nordby.

Selv om kampen mot Åsane 7. november blir en viktig kamp, er han klar på at Røa må prestere i alle de fire siste kampene før et eventuelt opprykk er klart.

– Vi har fire fjell til å bestige, men vi har jobbet bra hele vinteren og sesongen, så grunnfjellet vårt er solid. Det dreier seg om å vedlikeholde og forsterke stabiliteten vi har i spillet vårt, og da tror jeg vi skal kose oss med de fire fjellklatringene vi har igjen, forteller Nordby.