Diakonhjemmet sykehus og bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern inviterte i januar til åpning av to nye FACT-team i Oslo vest.

Publisert: 31.01.2020 kl 10:20

ULLERN/VESTRE AKER/FROGNER: FACT-teamene (AllmennFACT og FACT) går under fellesbetegnelsen FACT-vest. De består av tverrfaglig personell fra sykehuset og bydelene, og skal sikre at brukerne får dekket sine behov for helhetlige og sammenhengende tjenester fra ulike instanser.

– Vi skal jobbe på kryss og tvers, og det nye buzz-ordet blant politikerne er helsefellesskap, sier adm.dir i Diakonhjemmet sykehus, Anders Mohn Frafjord til de nye FACT-teamene, som nå har overtatt stafettpinnen for det videre arbeidet.

Hva er FACT?

FACT er fleksibel, aktivt oppsøkende behandling - og oppfølgning for mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Målet med oppfølgning fra et FACT-team, er at du skal få tilbud om samlet og helhetlig behandling og oppfølgning der du bor - og har ditt sosiale nettverk, forteller seksjonsleder for psykisk helse i Bydel Ullern, Anne Usterud-Svendsen Hirsch som fortsetter:

– Den aktivt oppsøkende delen handler om at oppfølgningen ofte skjer hjemme hos deg, og i nærmiljøet rundt. Den fleksible delen handler om at et FACT-team kan følge opp tett i perioder når det trengs, og mindre i perioder der du vil klare deg mer på egenhånd. Den helhetlige delen handler om at et FACT-team kan hjelpe deg med andre ting enn psykisk helse. Teamet fungerer som brobygger til andre tjenester og aktiviteter, og kan hjelpe med å bygge sosialt nettverk.

Styrker tilbudet i vest

FACT-teamene er satt sammen av fagfolk, som nå jobber på tvers av fag og bydelsgrenser, og som vil følge brukerne fast. Teamet retter seg særlig mot mennesker med sammensatte psykiske lidelser.

– Vi ønsker å forene bydelens sosiale tilnærming med sykehusets mer helsefaglige tilnærming. Sosiale relasjoner og nettverk er en viktig del av behandlingen. FACT- teamene skal bidra til at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer, sier Usterud-Svendsen Hirsch, og legger at dette vil styrke tjenestetilbudet til innbyggerne i vest.

